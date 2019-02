Energizer P18K Pop-smartphone krijgt 18.000mAh-accu en pop-upcamera

Avenir Telecom, het Franse bedrijf dat smartphones uitbrengt onder de Energizer-merknaam, heeft details bekendgemaakt over de P18K Pop. Het toestel met 18.000mAh-accu krijgt een 6,2"-scherm zonder inkeping en een dubbele frontcamera die uitklapt.

In de Energizer P18K Pop zit een Helio P70-soc van MediaTek, een octacore-soc met vier snelle ARM Cortex-A73-cores en vier zuinige Cortex-A53-cores. Het toestel krijgt 6GB ram en 128GB flashopslag. Volgens Energizer is 18.000mAh-accu goed voor 90 uur bellen, 100 uur muziek luisteren of 48 uur video kijken. Het toestel ondersteunt snelladen via de usb-c-aansluiting.

De telefoon krijgt in totaal vijf camera's, drie zitten aan de achterkant. Dat gaat om camera's met een resolutie van 12, 5 en 2 megapixel. De 2-megapixelcamera wordt alleen gebruikt voor het meten van diepte, om scherptediepte te simuleren. Wat voor functie de 5-megapixelcamera heeft, is nog niet bekend. De frontcamera's zitten verstopt in de behuizing en klappen uit bij gebruik. Het gaat om een 16-megapxielcamera en een 2-megapixelcamera voor diepte.

Het 6,2"-scherm van de Energizer P18K Pop heeft een 19:9-verhouding en een resolutie van 2280x1080 pixels. Het toestel wordt voorzien van Android 9.0 en komt in de zomer van dit jaar uit.

Energizer meldt de specificaties in een persbericht dat via e-mail is verstuurd. Op het Mobile World Congress in Barcelona, dat 25 februari van start gaat, toont de fabrikant het toestel voor het eerst. De prijs is nog niet bekend.