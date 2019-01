Asus brengt Zenfone Max M2-telefoons met grote accu's uit in de Benelux

Asus gaat zijn budgettelefoons in de Zenfone Max M2-serie uitbrengen in de Benelux. De Zenfone Max (M2) met 64GB-opslag is al verkrijgbaar, de iets goedkopere variant met 32GB aan opslag moet snel volgen.

Asus kondigde de Zenfone Max (M2)-telefoons eind vorig jaar aan als opvolger van de Zenfone Max (M1)-modellen van begin 2018. De Zenfone Max (M2) met 4GB geheugen en 32GB opslag gaat 199 euro kosten en komt te koop bij diverse retailers. De variant met 64GB-opslag is al in de verkoop en is alleen verkrijgbaar in Asus' eigen webshop. De Zenfone Max Pro (M2) met 6GB geheugen en 64GB opslag moet 299 euro opbrengen.

De Zenfone Max (M2) is een toestel met 6,26"-lcd van ongeveer 98 vierkante centimeter en een Qualcomm Snapdragon 632-soc. De telefoon met een behuizing van 158,4x76,3x7,7mm heeft een 4000mAh-accu. De Pro-versie heeft hetzelfde scherm, maar met kleinere inkeping. De bezels zijn ook iets kleiner, waardoor het toestel iets compacter is. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh. Asus bracht vorig jaar de Zenfone Max (M1) ook uit in de Benelux.