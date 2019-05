Asus toont teaser van Zenfone 6 zonder inkeping in scherm

Asus toont een teaser van zijn Zenfone 6 en daaruit blijkt dat de smartphone een scherm zonder inkeping krijgt. Het is nog niet bekend hoe de frontcamera is weggewerkt. Asus kan voor een slidermechanisme of een pop-upcamera kiezen.

Asus laat de voorkant van de Zenfone 6 zien op Twitter. Aan de bovenkant van het scherm zit wel een kleine inkeping, maar die zit niet in het scherm zelf. Misschien is dit een uitsparing voor een luidspreker. Telecomjournalist Evan Blass toonde in april prototypes van Asus die een telefoon met een slidermechanisme laten zien. Wellicht gebruikt de Taiwanese fabrikant een dergelijk ontwerp voor zijn Zenfone 6.

Volgens GSM Arena krijgt de telefoon aan de achterkant twee camera's, waaronder een 48-megapixelcamera. Het toestel zou snelladen met 18W ondersteunen. Dat zou blijken uit een certificatie van de FCC.

Benchmarkresultaten zouden uitwijzen dat de Zenfone 6 een 1080p-scherm krijgt, en uitgerust is met 6GB ram en 128GB flashopslag. Het toestel krijgt vermoedelijk een Snapdragon 855-soc en draait op Android 9. Asus presenteert het toestel op 16 mei om acht uur 's avonds Nederlandse tijd.