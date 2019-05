Activision-Blizzard: gamestreamdiensten hebben ons nodig

De ceo van Activision-Blizzard vindt dat zijn bedrijf in een goede positie is om te profiteren van de komst van gamestreamdiensten. Volgens hem weten de grote bedrijven niet hoe ze goede games voor de platforms moeten maken.

Robert Kotick, de ceo van Activision-Blizzard, zei tijdens de bespreking van de cijfers van het eerste kwartaal van 2019 dat zijn bedrijf beter dan de meeste andere is toegerust om voordeel te halen uit de komende gamestreamplatforms. "Als je zoals wij dertig jaar aan intellectuele eigendom bezit, is er waarschijnlijk geen beter moment om in de gamebusiness te zijn." Seeking Alpha publiceert een transcriptie van de bespreking.

Volgens Kotick zijn 'grote bedrijven met veel geld' platforms aan het bouwen terwijl ze weinig games hebben om aan klanten aan te bieden. De ceo denkt dat de bedrijven een groot publiek willen aanspreken en flinke investeringen willen doen. "Geen van die platforms kan zonder goede content. Eerlijk gezegd, ze weten niet echt hoe ze het moeten maken." Hij denkt dat steun van Actvision-Blizzard noodzakelijk is voor de gamestreamdiensten om publiek te werven.

De verwachting is dat het streamen van games een grote vlucht gaat nemen. Google kondigde zijn Stadia-gamestreamdienst aan en Microsoft komt met xCloud. Daarnaast werken Amazon en Verizon aan clouddiensten voor games, en hebben Sony en Nvidia al streamingdiensten voor games. Google heeft een eigen gamestudio opgericht om eigen games voor zijn platform te maken, maar waarschijnlijk moet het bedrijf bij externe uitgevers aankloppen voor bekende titels om een succes te kunnen maken van Stadia. Die uitgevers hopen daar flink aan te kunnen verdienen, zo valt uit de uitspraken van Activision-Blizzard op te maken.

Activision-Blizzard behaalde een kwartaalomzet van 1,82 miljard dollar, minder dan de 1,97 miljard dollar die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2018 omzette. Het bedrijf ziet 2019 als een overgangsjaar, waarin het geen grote releases uitbrengt. Het bedrijf richt zich dit jaar onder andere op e-sports en mobiele games, zoals Call of Duty Mobile, dat in juni verschijnt. Wel wees de uitgever op het succes van actiegame Sekiro: Shadows Die Twice. Daarvan verkocht het bedrijf twee miljoen stuks in minder dan tien dagen.