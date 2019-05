Google komt in de zomer met releasedatum en prijzen Stadia

Google heeft te kennen gegeven dat het in de zomer met meer informatie komt omtrent Stadia, de gamestreamdienst van het bedrijf. Dan moet onder andere bekend worden wanneer Stadia beschikbaar komt, hoeveel het gaat kosten, en wat het game-aanbod gaat zijn.

Wanneer de daadwerkelijke aankondiging komt is echter verder niet nader verduidelijkt. In een bericht op Twitter zegt Google met de informatie te komen, maar verder ontbreken de details omtrent waar en wanneer de aankondiging is; daar komt binnenkort meer duidelijkheid over, aldus Google. Wel laat de internetgigant dus weten dat zaken zoals de prijs en beschikbaarheid van Stadia in de zomer bekend moeten worden.

Ook moet in de zomer bekend worden welke games er speelbaar zijn op Stadia. Concurrent Microsoft liet onlangs al weten dat met gamestreamdienst Project xCloud alle voor Xbox One verschenen games speelbaar worden, waardoor er een bibliotheek van 3500 games beschikbaar komt.

Google kondigde Stadia in maart aan, en liet toen weten dat de gamestreamdienst nog dit jaar uit moet komen. Met Stadia is het mogelijk om in 4k te gamen met 60 fps, en de games zijn te spelen met muis en toetsenbord of bestaande controllers. Ook komt Google met zijn eigen Stadia-controller. De gamestreamdienst wordt al sinds vorig jaar getest.