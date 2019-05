Overheid en bedrijfsleven starten bewustwordingscampagne tegen cybercrime

De overheid start samen met het bedrijfsleven een bewustwordingscampagne over internetcriminaliteit. Tijdens de campagne 'Eerst checken, dan klikken' worden burgers voorgelicht over wat zij moeten doen om cybercrime te voorkomen.

De campagne wordt op zaterdag afgetrapt. Het is dan de Landelijke Veiligheidsdag. Tijdens de opening van de campagne ondertekenen minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken een covenant genaamd 'Preventie Cybercriminaliteit.' Daarin staat dat zij beloven mensen te stimuleren om zich te beschermen tegen cybercrime, door virusscanners en wachtwoordmanagers aan te raden en backups te laten maken.

De campagne is bedoeld om aandacht te vragen voor de stijging van cybercrime, en om te laten zien hoe makkelijk het is om daar slachtoffer van te worden. Ook wil de overheid af van het stigma rondom slachtofferschap. "We moeten af van het taboe op slachtofferschap van phishing. Het kan iedereen gebeuren, het is niets om je voor te schamen", zegt Grapperhaus voor de start van de campagne. Dat is een bekend probleem; de politie krijgt al jaren weinig aangiften van cybercrime binnen van burgers, omdat die zich schamen of denken dat de politie toch niets kan doen.

Bij de campagne zijn ook tientallen brancheorganisaties en gemeentes betrokken. Ook sluiten banken, ICT- en internetbedrijven zich bij de campagne aan. Er wordt vanuit de overheid onder andere aandacht besteed aan de campagne met televisiereclames en berichten op sociale media.