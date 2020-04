Politie start campagne om jongeren uit internetcriminaliteit te houden

De Nederlandse politie is dinsdag gestart met een nieuwe campagne gericht op jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het doel is om daarmee te voorkomen dat jongeren al dan niet bedoeld dader worden van internetcriminaliteit.

Volgens de politie bestaat er gevaar dat jongeren online iets strafbaars doen omdat ze door de coronacrisis veel thuis zitten en meer online zijn. Met de campagne Gamechangers en bijbehorende website wil de politie jongeren kennis geven over wat wel en niet strafbaar is op internet. De site biedt uitdagingen om 'vaardigheden op een veilige manier te testen en waar mogelijk te verbeteren', aldus de politie.

De politie citeert onderzoek van Safer Internet Centre Nederland uit 2018. Daaruit bleek dat een op de zes jongeren tussen 12 en 17 jaar weleens iets strafbaars heeft gedaan op internet, bewust of onbewust. Bij de leeftijdsgroep van 16 tot 17 jaar is dat 33 procent. Het kan gaan om hacken, phishing of een ddos-aanval.