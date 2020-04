Politie arresteert 19-jarige Bredanaar voor ddos-aanvallen op overheidssites

De Nederlandse politie heeft vrijdag een negentienjarige jongen uit Breda aangehouden op verdenking van het uitvoeren van ddos-aanvallen op MijnOverheid.nl en Overheid.nl. Vorige maand waren die sites kort niet bereikbaar door de aanvallen.

De man is vrijdag aangehouden na onderzoek door het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland. Een officier van justitie uit Den Haag beslist of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.

Op 19 maart lagen MijnOverheid.nl en Overheid.nl enkele uren plat door ddos-aanvallen. De politie neemt de aanval hoog op omdat via de overheidssites noodverordeningen en andere spoedregelgeving worden gepubliceerd en er door de coronacrisis grote behoefte aan overheidsinformatie bij veel mensen is. De aangehouden man uit Breda wordt ervan verdacht vitale berichtgeving in gevaar te hebben gebracht, waardoor de veiligheid zou worden belemmerd.

De afgelopen week legde de politie Midden-Nederland ook nog vijftien booters of stressers stil, in samenwerking met hosters, registrars, internationale politiekorpsen, Europol, Interpol en de FBI. Dit soort commerciële sites bieden 'stresstests' aan, maar zijn door kwaadwillenden te misbruiken om ddos-aanvallen uit te voeren. In de meeste gevallen zijn dit soort diensten strafbaar, omdat ze systemen van nietsvermoedende gebruikers inzetten om doelwitten aan te vallen.