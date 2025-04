Europol haalt bij actie met Nederlandse politie vijftig ddos-booters offline

Verschillende internationale politiediensten, waaronder de Nederlandse, hebben tijdens een operatie tientallen ddos-booters offline gehaald. Tijdens Operation Power Off zijn zeven personen gearresteerd.

Bij de operatie zijn vijftig ddos-booters offline gehaald. Dat waren 'de populairste booters op de markt' die volgens de politie vaak hoog in zoekmachines verschenen. Een van de booters zou zijn gebruikt voor 'meer dan dertig miljoen aanvallen'. Ddos-booters, ook wel webstressers genoemd, worden verkocht als legitieme softwarepakketten die zogenaamd als doel hebben om netwerken te testen op grote hoeveelheden verkeer. In werkelijkheid worden booters ingezet om ddos-aanvallen uit te voeren op anderen.

Tijdens de actie zijn zeven beheerders gearresteerd. Dat gebeurde in de VS en het Verenigd Koninkrijk. In de toekomst worden meer acties niet uitgesloten, schrijven de politiediensten.

De actie werd uitgevoerd door de Amerikaanse FBI, Britse National Crime Agency, Duitse federale politiedienst, politiedienst van Hanover en Poolse cybercrimepolitie-unit. Vanuit Nederland deed het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid mee, maar ook de cybercrimeteams in de regio's Midden-Nederland, Noord-Holland en Den Haag. De actie werd in Europa door Europols Joint Cybercrime Action Taskforce gecoördineerd. Wat de exacte rol van de Nederlandse politie was, is niet bekend.

Europol noemt de actie Operation Power Off. Die werd gericht op ddos-booterdiensten. Dergelijke booters kunnen vaak legaal worden gekocht op internet. Ze zijn bovendien makkelijk vindbaar in zoekmachines en aanbieders adverteren daar zelfs met regelmaat. Volgens de politie kunnen zelfs mensen zonder technische kennis voor weinig geld een ddos-aanval uitvoeren. Dat kan veel schade veroorzaken en belangrijke diensten offline halen.

De Nederlandse politie heeft zijn pijlen al langer gericht op semilegaal aangeboden ddos-diensten. In 2018 haalde de politie webstresser.org offline. Sindsdien is er een publiekprivate samenwerking opgezet met het bedrijfsleven die voortborduurt op het antiransomware-initiatief No More Ransom. Dat heet No More DDoS en is bedoeld om onderzoeksresultaten naar ddos-aanvallen te delen tussen bedrijven en opsporingsdiensten.