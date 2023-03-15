Politiediensten halen ChipMixer-dienst die witwaste met cryptovaluta offline

Internationale politiediensten hebben ChipMixer offline gehaald, een dienst die gestort geld in kleine cryptovalutatokens verdeelde en mengde, waardoor het geld niet meer getraceerd kon worden. Op die manier werd geld witgewassen.

Europol zegt samen met internationale politiediensten de infrastructuur achter het ChipMixer-platform offline te hebben gehaald. Daarbij zijn vier servers in beslag genomen en is de dienst niet meer te bereiken via internet. ChipMixer verdeelde gestort geld in kleine cryptovalutatokens, die binnen het platform chips werden genoemd. Die chips werden weer door elkaar gemengd, waardoor het onmogelijk was om het geld te traceren.

ChipMixer was beschikbaar op het darkweb en het reguliere web. Het ontraceerbaar gemaakte cryptogeld kon weer in andere cryptovaluta worden omgezet of uitgewisseld worden voor cash. Europol claimt dat met ChipMixer mogelijk 152.000 bitcoin aan cryptovaluta is witgewassen, ofwel zo'n 2,73 miljard euro. De politiediensten verbinden dit witgewassen geld aan darkwebmarktplaatsen, ransomwaregroepen, illegale goederenhandel, kindermisbruikmateriaal en gestolen cryptovaluta. Ransomwaregroepen als Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma en Lockbit zouden ChipMixer hebben gebruikt.

Bij de operatie namen de politiediensten 7TB aan data in beslag en 1906,4 bitcoin via 55 transacties. Dit komt neer op zo'n 44,2 miljoen euro. Aan de operatie deden de Belgische federale politie mee, evenals Duitse, Poolse, Zwitserse en Amerikaanse politiediensten.