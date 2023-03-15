Politiediensten halen ChipMixer-dienst die witwaste met cryptovaluta offline

Internationale politiediensten hebben ChipMixer offline gehaald, een dienst die gestort geld in kleine cryptovalutatokens verdeelde en mengde, waardoor het geld niet meer getraceerd kon worden. Op die manier werd geld witgewassen.

Europol zegt samen met internationale politiediensten de infrastructuur achter het ChipMixer-platform offline te hebben gehaald. Daarbij zijn vier servers in beslag genomen en is de dienst niet meer te bereiken via internet. ChipMixer verdeelde gestort geld in kleine cryptovalutatokens, die binnen het platform chips werden genoemd. Die chips werden weer door elkaar gemengd, waardoor het onmogelijk was om het geld te traceren.

ChipMixer was beschikbaar op het darkweb en het reguliere web. Het ontraceerbaar gemaakte cryptogeld kon weer in andere cryptovaluta worden omgezet of uitgewisseld worden voor cash. Europol claimt dat met ChipMixer mogelijk 152.000 bitcoin aan cryptovaluta is witgewassen, ofwel zo'n 2,73 miljard euro. De politiediensten verbinden dit witgewassen geld aan darkwebmarktplaatsen, ransomwaregroepen, illegale goederenhandel, kindermisbruikmateriaal en gestolen cryptovaluta. Ransomwaregroepen als Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma en Lockbit zouden ChipMixer hebben gebruikt.

Bij de operatie namen de politiediensten 7TB aan data in beslag en 1906,4 bitcoin via 55 transacties. Dit komt neer op zo'n 44,2 miljoen euro. Aan de operatie deden de Belgische federale politie mee, evenals Duitse, Poolse, Zwitserse en Amerikaanse politiediensten.

Europol haalt ChipMixer offline

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 19:09
100 • submitter: Anonymoussaurus

15-03-2023 • 19:09

100

Submitter: Anonymoussaurus

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Verwijderd 15 maart 2023 19:11
Ik ben benieuwd of dit zomaar mag - is het aanbieden van een 'inwisselservice' voor crypto illegaal?
avlt @Verwijderd15 maart 2023 19:14
Kan je een legale reden bedenken waarom je je crypto zou willen mixen?
HermaHemie @avlt16 maart 2023 10:20
Kan je een legale reden bedenken waarom je je crypto niet zou willen mixen?

Ik zie het niet anders dan het stemgeheim, moeten we ook maar registreren wat iedereen stemt? Wat iedereen gelooft(geschiedenis zegt dat dit leuk is), wat iedereen koopt, wat iedereen opzoekt, wat iedereen leest, wat iedereen zijn seksuele voorkeur is?

Ik kan je genoeg landen aanwijzen waar bovenstaande tot problemen kan leiden, net als het een tijdje terug in dit land ook een probleem kon zijn welk geloof je aanhing.

Het is maar net hoe graag je je ogen wilt sluiten voor problemen die later kunnen ontstaan.
Corragio @HermaHemie16 maart 2023 15:48
Inderdaad.
Alsof alles te volgen gemaakt moet worden anders wordt het bestempeld als illegaal, terwijl dit in theorie niet altijd het geval is en in praktijk soms ook niet.
Het is net echt een US rechtssysteem/CIA-FBI staat, waar ik van mening ben dat al niet goed is.
TweakingRens @avlt15 maart 2023 19:16
Kun je een legale reden bedenken waarom je privacy zou willen hebben?

Edit: voor de duidelijkheid, dit is een rethorische vraag.

[Reactie gewijzigd door TweakingRens op 23 juli 2024 11:44]

adslfreak @TweakingRens15 maart 2023 19:29
Redenen genoeg. Het feit dat je niets te verbergen hebt, wil niet zeggen dat alles maar voor vadertje staat inzichtelijk moet zijn.
Frame164 @adslfreak15 maart 2023 20:36
Dus jij betaalt graag extra belasting zodat andere het kunnen ontduiken?
adslfreak @Frame16416 maart 2023 05:26
Het heeft niks met belasting te maken. Feit is dat ik ( en ieder ander in NL) recht heb op privacy en dat die privacy op welke manier dan ook van mij is. En als de overheid iets wil, moeten ze met gegronde redenen komen om dat recht af te nemen.
Mathijs Kok @adslfreak16 maart 2023 10:15
En in dit geval had de staat dus genoeg aanleiding om dat recht af te nemen. De rechter zal dan oordelen of dat een juiste keuze was.

Privacy gaat nooit boven wetten, nietwaar?
adslfreak @Mathijs Kok16 maart 2023 12:48
Privacy is ook een wet (grondwet)
https://www.rijksoverheid...m%20of%20haar%20verkrijgt.

Daar wringt de schoen dan ook.
Speedway4 @adslfreak16 maart 2023 15:41
Je gaat uit van de assumptie dat hier geen weloverwogene proportionele keuze is gemaakt tussen het recht op privacy en bijvoorbeeld strafbaar handelen. Ik denk dat je met die aanname verkeerd zit en daarom je punt dus ook niet gemaakt kan worden. Natuurlijk heb je recht op privacy maar als jij elk jaar 5000 kilo coke verhandeld of markten manipuleert dan zijn er situaties waarin er inbreuk wordt gemaakt op dat recht omdat er belangrijker zaken spelen.

Het leven zou voor iedereen bij de overheid een stuk makkelijker zijn als we leefden in een ideale wereld. Dan zou een overheid wellicht niet nodig zijn. In de realiteit leven we niet in die ideale wereld en hebben we te maken met enorm veel systemen om proberen free riders en uitbuiting tegen te gaan.

Het wringen van de schoen is nou net de dagelijkse taak van een enorme hoeveelheid mensen die tussen verschillende niet ideale opties moeten kiezen om de situatie in de praktijk enerzijds of anderzijds te zo ideaal mogelijk te krijgen.
Diavire @TweakingRens15 maart 2023 19:18
Is het verboden je geld ontraceerbaar te willen hebben?

Edit: kan best hoor, ik weet het niet, is een oprechte vraag.

[Reactie gewijzigd door Diavire op 23 juli 2024 11:44]

Ossebol @Diavire15 maart 2023 21:48
De vraag die je je hierbij moet stellen is: waarom wil je dit?

In principe moet jij je kunnen verantwoorden voor vermogen dat je hebt. Als je het niet kunt verantwoorden, ben je in principe strafbaar voor witwassen.

Er bestaat al enige tijd een stappenplan dat door de Hoge Raad is gepresenteerd waarmee bevoegde autoriteiten iemand kunnen vervolgen voor witwassen - óók als er geen strafbaar feit bekend is. Er moet dan een vermoeden zijn van witwassen. Het gebruik van een mixer kan voor autoriteiten een indicator zijn voor witwassen, omdat je hiermee geld minder makkelijk traceerbaar kunt maken.

Als jij kunt uitleggen waarom je een mixer gebruikt en waar je het geld op een legale manier vandaan hebt, dan ben je in principe niet strafbaar voor witwassen (zie stappenplan HR). Let wel: jíj moet verklaren waar je het geld vandaan hebt. Met het stappenplan is er feitelijk sprake van omgekeerde bewijslast.

Voor mensen die juridisch minder onderlegd zijn: een uitspraak van de Hoge Raad is jurisprudentie, dat, als er geen wet voor is, net als een geschreven wet waarde heeft in de rechtspraak. Op basis van jurisprudentie kun je worden veroordeeld.

[Reactie gewijzigd door Ossebol op 23 juli 2024 11:44]

klonic @Ossebol15 maart 2023 22:03
Dat maakt het toch raar dat een dienst die ook voor privacybescherming gebruikt kan worden, uit de lucht wordt gehaald? Bitcoin is zo enorm transparant, dat dit soort oplossingen echt nodig zijn.

Dit is een van de zwaktes maar ook een van de kwaliteiten van bitcoin.

Het enige punt is wel dat dit juist over altcoins lijkt te gaan.
Mathijs Kok @klonic16 maart 2023 10:17
Bitcoin is zo enorm transparant, dat dit soort oplossingen echt nodig zijn.
Zo 'transparant' dat het een geheel nieuwe vorm van criminaliteit mogelijk heeft gemaakt, ransomware.

Crypto is de munteenheid van de moderne crimineel omdat het verre van transparant is in de praktijk.
menfir @Mathijs Kok16 maart 2023 13:36
Het eerste geval van ransomware deed zich al voor in 1989 in de vorm van het PC Cyborg-virus.
De bitcoin werd in 2008 bedacht door ene Satoshi Nakamoto, een programmeur of groep van programmeurs van wie we tot vandaag de ware identiteit niet kennen.
klonic @Mathijs Kok17 maart 2023 14:58
-Zoals @menfir aangeeft was Ransomware er al voor crypto. Voor crypto zijn er groepen geweest die je per post geld wilde laten opsturen. Maar ook gewoon via de bank.
-Waarom zeg je: "Crypto is de munteenheid" crypto is in deze context een verzameling munteenheden (en eigenlijk moet je het dan Cryptocurrency noemen, want crypto staat voor cryptography, maar goed dat maakt de context ook duidelijk). Cryptocurrencies hebben allerlei verschillende eigenschappen, afhankelijk van de currency. Kijk eens naar het verschil Bitcoin/Monero/Ethereum.
-Hoe kom je erbij dat het niet transparant is? - Bitcoin is per definitie transparant.
-Je zegt dat het mogelijk is, maar tegelijk zie je dat er zat groepen op hun bek zijn gegaan zoals de bitfinex hack, colonial pipeline ransomeware.

Ik heb het gevoel dat je geen idee hebt waar je het over hebt.
Yveske1966 @klonic16 maart 2023 08:53
Cryptocurrency maakt gebruik van blockchains en blockchains zijn juist bedoeld om traceerbaar te zijn. Net zoals allerlei beveiligingsmethodes toegepast worden in papiergeld om frauderen te voorkomen zou het gebruik van blockchains ervoor moeten zorgen dat frauderen met crytocurrency tegengegaan wordt. Valsemunters (papier of crypto) kunnen ervoor zorgen dat het vertrouwen in de munt (geheel of gedeeltelijk) afneemt, waardoor de waarde verminderd.
klonic @Yveske196617 maart 2023 14:59
Maar "Valsmunters" is dus nog niet voorgekomen bij bitcoin. Een mixer kan daar ook niet aan bijdragen.
tweakert4plus @Ossebol16 maart 2023 10:58
Als je het niet kunt verantwoorden, ben je in principe strafbaar voor witwassen.
Ik weet dat de belastingdienst de troef in handen heeft voor omgekeerde bewijslast,
maar hier zeg je toch eigenlijk: ,,schuldig, totdat onschuld bewezen is''
en het is hier toch nog zo dat schuld eerst bewezen moet worden?
CivLord @Ossebol17 maart 2023 07:55
Jurisprudentie maakt geen regels voor wanneer er geen wet is. Wanneer er geen wet is, is er geen enkele basis voor juridische actie en kan geen enkele rechter er iets mee (ook de Hoge Raad niet), tenzij er een internationaal verdrag of een EU-richtlijn is die er iets over zegt.
Met jurisprudentie wordt een algemene bepaling in een wet toegepast op een specifiek geval, of een bepaling die algemeen wordt toegepast op één gebied ook op een ander, vergelijkbaar gebied toegepast.

Met het stappenplan van de Hoge Raad, waar jij naar verwijst, wordt geen mogelijkheid gecreëerd om iemand met onverklaard vermogen voor witwassen te vervolgen. Er worden juist voorwaarden gesteld waar aan voldaan moet worden voordat je iemand kan vervolgen.
Ossebol @CivLord17 maart 2023 08:46
Jurisprudentie maakt geen regels voor wanneer er geen wet is. Wanneer er geen wet is, is er geen enkele basis voor juridische actie en kan geen enkele rechter er iets mee (ook de Hoge Raad niet), tenzij er een internationaal verdrag of een EU-richtlijn is die er iets over zegt.
Ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen. Het klopt dat je met jurisprudentie geen wetten kunt maken, maar je kunt ze wel 'oprekken'. Een mooi voorbeeld is het RuneScape-arrest, dat ervoor heeft gezorgd dat het zelfs mogelijk is om 'bits en bytes' aan te merken als iets dat je kunt stelen van iemand door het, in bepaalde situaties, te classificeren als een goed. Feitelijk is dat met de uitspraak van de HR in het kader van witwassen ook gedaan: als jij vreemd vermogen hebt dat je niet kunt verklaren, is er sprake van witwassen, tenzij...

In het kader van strafvordering wordt het stappenplan wel degelijk ingezet als een wijze om iemand met onverklaard vermogen te vervolgen. Als je kijkt naar de voorwaarden, zul je zien dat het niet de opsporingsdienst is die voornamelijk met bewijs moet komen, maar juist de verdachte. De opsporingsdienst hoeft enkel een vermoeden te hebben. Dit is echt wel anders dan bij andere delicten, waarbij opsporingsdiensten wel degelijk met bewijzen moeten komen alvorens ze tot actie kunnen overgaan.
TRAXION @Diavire15 maart 2023 19:35
Ontraceerbaar zijn je euro's ook als je ze contant hebt.

Enkel kan je gecontroleerd worden tijdens grensovergangen aanhouding doorzoeken huis/auto.

Het blijft feit dat crypto gebruikt wordt voor onfrisse zaken en je deze makkelijk buiten het oog houdt van belasting en justitie.

Die paar duizend euro van de gemiddelde burger raakt niemand over opgewonden.

Zolang je verklaarbaar kan maken wat de afkomst is van je contanten kan je er doen en laten wat je wilt.
Rob Coops @TRAXION16 maart 2023 00:09
Niet helemaal waar zo lang het geld een serie nummer heeft is het te traceren ook als het fysiek geld betreft... nu is dat erg lastig maar je zou de eerste bankrover of ontvoerder niet zijn die met traceerbaar geld zit opgescheept.

Het probleem met zo veel diensten zo als deze (er zijn er nog al wat) is dat het nu eenmaal een flinke groep mensen aantrekt die liever niet hebben dat de overheid over hun schouder mee kijkt. En helaas zijn de meeste van deze mensen niet extreme privacy freaks maar gewoon crimineel. Dus in principe doet de dienst niets verkeerd als ze een methode hebben om na te gaan of de persoon die het geld in de mixer stopt dat geld eerlijk heeft verkregen dan is er niets aan de hand. Maar omdat de financiele wereld hier geen trek in heeft die zien geen waarde in het niet kunnen traceren van geld stromen, zijn de geen die deze diensten aanbieden altijd kleine organisaties die de mogelijkheden en vaak ook het recht niet hebben om na te gaan of de klant dit geld rechtmatig verkregen heeft.
Nu doen de meeste banken ook een stuk minder moeilijk als je maar genoeg geld mee brengt maar we zullen maar even doen als of ze zich altijd aan de regels houden.

Dat zo'n clubje dat een mixer aanbied echt wel weet wat de meeste klanten van hun dienst al reden hebben voor het gebruik van de dienst ach dat maakt weinig uit het is niet veel anders dan snel rijk worden. Als je het een paar jaar vol kun houden en een paar miljoen aan over weet te houden dan is alles dat nodig is ergens wonen waar men blij is met je geld en je niet zo maar het land uit zal zetten dan is het voor velen misschien nog wel de moeite waard.

Illegaal is het niet in principe maar de meeste klanten zeker als ze miljoenen door die mixer halen doen dat niet omdat ze ergens in een hutje in een bos wonen en bang zijn dat de overheid ze afluistert via hun vullingen of die verdacht uitziende boom.Om die reden is het aanbieden van zo'n service eigenlijk altijd vragen om problemen met een of meerdere overheden.
klonic @Rob Coops17 maart 2023 15:23
Klopt, maar je mag je 10 biljetten van 10 euro ook met je maten omruilen voor andere exemplaren (met andere serienummers). Wat je ziet is dat het bankaire systeem enorm veel prijsgeeft over de gebruiker waar contant geld dat niet doen. Overheden lijken nu als de dood dat crypto op contant geld gaat lijken in plaats van giraal geld.

Opzich is dat terecht, maar ik baal van de reactie van overheden om dan maar IEDEREEN te gaan checken, backdoors in te willen bouwen. In plaats van dat ze de echte criminaliteit echt helemaal kapot maken. Ik zie liever 10x hogere straffen in plaats van zon surveillance systeem met daarbij een 10x hogere pakkans. En als die pakkans zo hoog wordt, dan stoppen criminelen toch weer met het gebruiken van zon systeem maar de privacy-gevoeligheid blijft dan wel een issue.

Deze aanpak (minder privacy) heeft dus collateral damage (minder privacy). Maar je kan ook als aanpak kiezen voor martelen en doodstraf zodat ik geen collateral damage ondervind.

Wat nog erger is is dat geld dat door een mixer gehaald wordt, gewoon getraceerd kan worden (met pijn en moeite). Ik weet niet meer hoe dat bedrijf heette, maar volgens mij was dat uit de US met een Nederlander aan het hoofd. Die persoon was een tijdje geleden bij de CryptoCast te gast.
HermaHemie @TRAXION16 maart 2023 10:22
Het bedrag onfirs met fiat is groter dan onfris crypto.

Maar net als dat het bij je hebben van je ID terrorisme stopt(geen idee hoe) is het traceerbaar hebben van geld een methode om dingen te voorkomen.

Sinds we internetbankieren hebben is namelijk het aantal misdaad flink afgenomen.
TweakingRens @Diavire15 maart 2023 19:24
Nee, het was vanuit mijn kant meer een rethorische vraag.
LOTG @TweakingRens15 maart 2023 19:21
Wetgeving ontduiken is geen legale reden voor zo ver ik weet.

Welke privacy hebben we het dan over in deze context?

De oorsprong van inkomsten? Dat is helaas geen recht en dus ook niet legaal.
klonic @LOTG15 maart 2023 22:35
Ik weet niet over welke coins dit precies gaat, maar voor bitcoin is het probleem dat als jij coins naar mij overmaakt, ik jou (wallet) adres heb en dan meteen alle transacties van en naar jou wallet kan bekijken en kan zien hoeveel er op jou wallet staat. Met een mixer kan je die coins dus overmaken naar nieuwe wallets. Omdat nog 100 anderen dat ook doen heb ik geen idee wat er gebeurd als ik al die transacties zie.

Overigens is er minimaal een forensische onderzoeker die ook met gebruik van een mixer nog kan achterhalen waar bitcoins naartoe zijn gegaan. Hoe ze dat doen weet ik niet (mogelijk door een fout van de gebruikers). Daarnaast zie je ook dat best veel misdaad wordt opgelost en coins worden teruggehaald (Colonial Pipeline en Bitfinex). Ik heb vooral het gevoel (maar de statistiek ken ik niet) dat bitcoin vooral een gevoel van schijnveiligheid geeft.
Delgul @klonic17 maart 2023 02:08
Daarom gebruik je toch voor iedere entiteit op zijn minst een apart adres? Ik bedoel je kunt ze oneindig aanmaken. Volgens mij geldt dat meekijken van jou alleen als je steeds hetzelfde adres gebruikt.
CivLord @Delgul17 maart 2023 08:08
Ze kunnen ook het bedrag volgen.
Wanneer er 3,456 bitcoin de mixer in gaat en er komt even later 3,450 bitcoin de mixer uit, naar een andere wallet, en je weet dat er 0,006 bitcoin transactiekosten worden gerekend, dan heb je toch wel een vermoeden waar die bitcoins naar toe gegaan zijn.
Wanneer het opgedeeld wordt in meerdere wallets gaat dat niet meer op. Maar dan kan je naar patronen kijken. Bij een ransomware groep met meerdere transacties, kan je kijken welke wallets na elke losgeldtransactie bitcoins uit de mixer ontvangen. Wanneer bepaalde wallets daarbij steeds terug komen, heb je ook een redelijk vermoeden waar de bitcoins naar toe gegaan zijn.

Natuurlijk is er overal wat op te bedenken om minder zichtbaar en moeilijker volgbaar te zijn. Maar dat is relatief ingewikkeld. En criminelen zijn over het algemeen gemakzuchtig. Ze zijn misschien op een gebied erg slim en overschatten hun slimheid op andere gebieden en onderschatten de slimheid van de opsporingsdiensten.

De meeste criminelen die hun straf ontlopen doen dat niet omdat ze slimmer zijn dan de opsporingsdiensten, maar omdat de opsporingsdiensten te weinig capaciteit hebben om voldoende (juiste) mensen en middelen in te zetten voor de opsporing.
bliksemsss @CivLord17 maart 2023 10:00
Zo werkt een mixer niet. Er zijn verschillende mixers voor bedragen, bijv mixers van meervouden van 0.01, 0.1, 1 en 10 btc.
Heb je bijvoorbeeld 0.8btc en gebruik je bijv de mixer van 0.1 BTC, dan stuur je 0.8btc naar die mixer en krijg je '8 cheques' van 0.1btc. Die hoef je natuurlijk niet gelijk te gebruiken, en als je ze gebruikt kun je ze naar verschillende adressen sturen. Of gewoon laten staan tot je ze nodig hebt. Als maar genoeg mensen dat doen is dat haast niet te traceren.
Bij grote bedragen wordt het lastiger, want er zijn natuurlijk voor minder gebruikers voor een 10BTC mixer
klonic @CivLord17 maart 2023 15:02
Wat @bliksemsss zegt klopt. Bij een mixer gaat er 10 transacties in. En gaat het er naar bijvoorbeeld 150 adressen er weer uit (op verschillende momenten en verschillende grottes). De transactiekosten kan je ook nog in varieren door extra stappen te laten zetten.
klonic @Delgul17 maart 2023 15:14
Wat je zegt klopt, maar je moet ook iets op je adress krijgen. Als ik bij een bedrijf bijvoorbeeld 10 BTC koop, dan gaat dat eerst naar 1 geverifieerd adress (die is dus gewoon aan jou te koppelen). Als je wil kan je het dan naar 10 adressen verspreiden, maar dat is gewoon te volgen. Daarom zou ik het eerst door een mixer trekken en die mixer het laten verdelen over die andere adressen. Zonder die mixer kan je het super simpel terugtraceren naar een transactie bij bijvoorbeeld Bitvavo.

Ik vind dus dat niemand, inclusief een oveheid, er iets mee te maken heeft als ik een Pornhub premium abonnement afsluit, 10 flessen cola koop of een vaatwastablet. Het feit dat Creditcardmaatschappijen hier een stokje voor hebben gestoken bij Pornhub is niet zuiver wat mij betreft (er liep notebene al een rechtzaak). In Canada werden van protesterende Truckers hun bankrekeningen geblokkeerd.

En in beide gevallen zijn de slechtoffers (Pornhub en Protest Truckers) niet echt meest ethische partij. Maar dit hoort gewoon via het gerecht opgelost te worden. Daarna pas mag je wat mij betreft mensen hun toegang tot het bancaire systeem ontzeggen.
HermaHemie @LOTG16 maart 2023 10:25
Misschien wil jij niet dat iedereen kan terugzien dat jij als homoseksueel geld hebt uitgegeven aan iets als seksproducten. Veel landen in het midden oosten die je daarvoor van torens gooien.
Mugiwaraya @TweakingRens15 maart 2023 19:37
Om niet in de handen van een totalitair regime te werken? Wij weten bij god niet wat er allemaal met onze data wordt gedaan, laat staan ons bestedingsgedrag. Ik kan me zo'n 1000 dingen bedenken hoe deze data misbruikt en manipulatief ingezet kan worden. Een beetje cynisme is altijd op zijn plaats vind ik, en al helemaal hedendaags met corruptie en databreaches die men om de oren heen vliegt.
uip @TweakingRens15 maart 2023 19:19
Tja, met zo van die antwoorden raak je niet verder hé.

Forbes weet meer:
Crypto ‘Mixer’ Laundered $700 Million For Customers, Including Russian And North Korean Spies, DOJ Says
De Russen en Noord-Koreanen. Gezellig. Lijkt me een goede reden om achter witwascaroussellen aan te gaan.

[Reactie gewijzigd door uip op 23 juli 2024 11:44]

HermaHemie @uip16 maart 2023 10:26
Terrorisme, kinderporno en belastingen, altijd het standaard riedeltje.
Hentailord @TweakingRens15 maart 2023 23:25
Inderdaad ik wil niet dat mensen of overheden zien wat ik online doe de één van de reden dat ik Monero gebruik en mine casually
electricretard @avlt15 maart 2023 23:04
Ja ik wil mijn privacy waarborgen. Verder hoef ik er geen reden voor te hebben.
DrWaltman @electricretard16 maart 2023 00:14
En wat kun je dat met die crypto? Omzetten naar cash, want een andere legale manier van uitgeven is er niet om daadwerkelijk goederen of legale services van waarde te kunnen krijgen. En je begon al met cash, dus waar zit hier precies de legale bedoeling?
Sando
@DrWaltman16 maart 2023 01:52
En wat kun je dat met die crypto? [Een] legale manier van uitgeven is er niet om daadwerkelijk goederen of legale services van waarde te kunnen krijgen.
Op het gebied van zowel goederen als legale services is je kennis niet helemaal actueel. Je kan je eten op Thuisbezorgd met crypto betalen. Voedsel is een primaire levensbehoefte, en daarom zijn deze goederen met laag BTW-tarief belast.

Je kunt ook veel VPN-diensten, of bijvoorbeeld email van ProtonMail met crypto betalen. Oja en in X-box Live van Microsoft kan je met Bitcoin betalen.

En bij deze fysieke winkels en zaken kan je ook met crypto betalen.

Of je het nodig vindt is een tweede, maar als je het onderwerp wilt bespreken moet je wel de actuele werkelijkheid als uitgangspunt nemen.
d3x @Sando16 maart 2023 09:35
je kan alles met "crypto" betalen tegenwoordig als er een visa of mastercard geaccepteerd wordt.
electricretard @DrWaltman16 maart 2023 09:58
Ik heb mijn auto (A45 AMG) in crypto afgerekend. Misschien moet je je eerst verdiepen in onderwerpen voordat je maar wat in het rond roept.

[Reactie gewijzigd door electricretard op 23 juli 2024 11:44]

Mathijs Kok @electricretard16 maart 2023 10:22
Ja ik wil mijn privacy waarborgen. Verder hoef ik er geen reden voor te hebben.
Dan zal je moeten verhuizen want in Nederland kan de staat vragen waar jouw geld vandaan komt. Kan je dat niet aantonen dan heb je behoorlijke problemen.

Zijn niet veel landen waar je heen kan overigens, zelf Zwitserland kent dit soort wetgeving tegenwoordig. Je moet echt aan kleine eilanden denken.
electricretard @Mathijs Kok16 maart 2023 11:20
Crypto blijft innoveren om deze regels un-enforcable te maken. Met het traditionele financiële systeem zijn dit soort draconische regels mogelijk, maar gelukkig zijn er hele slimme mensen dag in dag uit bezig om dit te ondermijnen door het maken van slimme techniek.
Corragio @electricretard16 maart 2023 15:43
Precies dat
Oon @avlt15 maart 2023 19:48
Anonimiteit. Anonimiteit en criminaliteit zijn de enige echt goede redenen om crypto te gebruiken, dus als dat voor deze diensten niet geldt dan mogen ze alle crypto illegaal maken.
HermaHemie @Oon16 maart 2023 10:28
Cashgeld moet dan ook maar weg, want anonimiteit en criminaliteit.

Ik vind het net zo'n flut reden als de reden dat je altijd je ID bij je moet dragen; Dat voorkomt blijkbaar terrorisme.
Petje72 @avlt15 maart 2023 19:18
Met het mixen is niets mis echter het wordt gebruikt voor witwassen: gestolen crypto en andere duistere zaken. Goed dat ze gepakt zijn.
nst6ldr @avlt15 maart 2023 19:27
Blockchain is openbaar, niet alleen politie kijkt daar naar.
Timmmeeehhh @avlt15 maart 2023 22:40
Ja hoor, anonimiteit. Je moet overal KYC doen en al het verkeer van je coins kan worden gevolgd door overheden en inlichtingendiensten.
Je coins mixen is niks mis mee, maakt het wat moeilijker om te tracken.
MrMonkE @avlt16 maart 2023 08:40
Dat je vrouw niet kan zien dat je vreemd gaat.
Om maar 1 te noemen.
Verwijderd @avlt16 maart 2023 01:13
Die vraag is legaal gezien niet relevant.
LOTG @Verwijderd15 maart 2023 19:17
Waarom niet? Het faciliteren van witwassen is verboden en je bent als financiële dienstverlener verplicht om dat tegen te gaan.

Je moet weten met wie je zaken doet en zaken registreren.

Lijkt mij dat deze dienst dat juist actief niet deed, niet voor niets dat ze op het dark web ook actief waren. Lekker anoniem.
Halfscherp @LOTG15 maart 2023 19:20
Lekker anoniem.
Je hebt niet door hoe triest het er met de wereld aan toe is dat anoniem zijn / privacy willen iets is om gekscherend over te doen..? :+
Robbierut4 @Halfscherp15 maart 2023 19:24
Niks mis met anoniem zijn.

Maar zaken doen met een anonieme entiteit kan wel een probleem zijn. We hebben allemaal waarborgen gebouwd als maatschappij om mensen ter verantwoording te roepen als ze de wet overtreden. Dat wordt lastig als iemand volledig anoniem is.
kuurtjes @Robbierut415 maart 2023 22:30
Tja. Dat weet je al op voorhand.
Verwijderd @Halfscherp16 maart 2023 09:58
Ik vind het heel belangrijk om dit te kunnen doen en zie het zeker als een gevaar dat dit steeds moeilijker wordt. Maar een dienst die voornamelijk gebruikt wordt voor witwassen is niet een oplossing.
HermaHemie @LOTG16 maart 2023 10:28
Vandaar dat ik altijd mijn NAW gegevens moet opgeven bij de Jumbo als ik met cash betaal, weer wat geleerd.
Lapa @Verwijderd15 maart 2023 19:17
Het is illegaal om een dienst voor witwassen aan te bieden. Dat is precies wat dit is. Staat verder los van hoe die dienst technisch exact werkt.
amigob2 @Lapa15 maart 2023 21:35
Maar crypto currencies zijn geen officeel betaal middelen. Hoe kan ik iets wat niet door de overheid als betaal middel gezien wordt, en maar bitjes zijn wit wassen. Ik denk dat ze het nog lastig gaan krijgen als de eigenaar van de mixer voor de rechter verschijnt.
MaDMaRTiGaN648 @amigob215 maart 2023 22:11
De belastingdienst ziet cryptovaluta als een ruilmiddel met een bepaalde waarde en die waarde kan je gewoon in euro's uitdrukken. Dat het geen officieel betaalmiddel is maakt daarbij niet uit. Ik neem aan dat dit in de rechtspraak ook zo werkt en dat witwassen ook met andere zaken van waarde kan plaatsvinden.
sympa @MaDMaRTiGaN64816 maart 2023 07:00
Ik denk dat, als je een "handel in horloges" begint die weinig ander nut heeft dan de herkomst en bestemming te versluieren, je ook een probleem zal hebben.
"Wij bewaren je horloges voor je, en als je een horloge aan iemand wil sturen dan kan dat en niemand zal verder kunnen zien wie de afzender is."
GioStyle @Lapa15 maart 2023 19:23
@Lapa Dus in feite zeg je dat banken verboden moeten worden, omdat ze diensten aanbieden voor witwassen?
lighting_ @GioStyle15 maart 2023 19:45
Correctie. Banken moeten via KYC het witwassen tegen gaan. Daarom wemelt het van KYC vacatures. Maar het wrange is dat de overheid met een wetgeving wilde komen om alle transacties boven de 100 euro te checken. In feite is het geld op uw rekening niet van u. De overheid en banken kunnen ten alle tijde blokkeren mochten ze een verdachte transactie opmerken. Is onlangs al een paar keer ten onrechte gebeurd.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 23 juli 2024 11:44]

CivLord @GioStyle17 maart 2023 08:16
Wanneer meerdere geldstromen van criminelen naar één bank te traceren zijn en die geldstromen het overgrote deel vormen van alle geldstromen van die bank, dan wordt die bank na een inval van de FIOD en de politie inderdaad gesloten.
Ook wanneer een bank niet genoeg doet om te kijken of bepaalde geldstromen wel of niet crimineel zijn, kunnen ze al flinke boetes krijgen. En wanneer ze onvoldoende blijven doen, kunnen zelfs bestuurders persoonlijk aangepakt worden.
kodak
@Verwijderd15 maart 2023 20:19
Als bedrijf financiele diensten aanbieden mag niet zomaar. In het bericht van Europol staat dat ze geen vergunning hadden voor dit soort diensten. Daarbij moet je als bedrijf meestal ook aantonen dat je witwassen voorkomt. In het nieuws staat niet dat ze het hier hey geval was. Eerder dat ze het opzettelijk via het darkweb aanboden zodat klante anoniem konden handelen. Dus nee, dit is niet zomaar legaal.
Verwijderd @Verwijderd15 maart 2023 21:28
Ik ben benieuwd of dit zomaar mag
Nee, zomaar mag het niet daarom doet een simpele ziel het niet maar politie en justitie / interpol. En deze zullen gezamenlijk echt niet overgaan tot een dergelijke actie als het allemaal gewoon toegestaan zou zijn.
is het aanbieden van een 'inwisselservice' voor crypto illegaal?
Een inwisselservice is wanneer deze aan wet en regelgeving voldoet gewoon toegestaan daarvoor kan je in bijvoorbeeld Nederland terecht bij de AFM om een vergunning aan te vragen. Alleen hadden ze deze nooit gekregen omdat witwassen illegaal is.
Maurits van Baerle @Verwijderd15 maart 2023 22:10
Ik denk dat de enige reden om dit enigszins legaal aan te bieden via een KYC procedure is. Alle klanten moeten zich dan identificeren, hun gegevens moeten gekoppeld worden aan de wallets, en daarna moet dat bewaard blijven voor het geval een wallet betrokken blijkt te zijn bij een misdrijf.

Het zou een businessmodel kunnen zijn maar ik vermoed dat het weinig succesvol zal zijn.
sympa @Verwijderd15 maart 2023 22:31
Hangt af van de bedoeling van die dienst. Een webshop voor keukenmessen mag gewoon, een webshop die ontraceerbare keukenmessen aanbiedt met als suggestie dat het handig is voor criminaliteit mag dan weer niet.
CivLord @sympa17 maart 2023 08:22
Doelgroep is ook belangrijk.
In jouw voorbeeld: Een webshop in keukenmessen kan zonder problemen adverteren in Insta-groepen waar veel koks en/ of huisvrouwen komen. Wanneer diezelfde webshop (ook) met (keuken)messen met interessante ets-/ slijppatronen op het lemmet en besneden handgrepen gaat adverteren in Insta-groepen waar veel jongeren komen, dan hebben ze een probleem.
Roel1966 15 maart 2023 21:22
Ergens vind ik het wel goed dat ze dit soort semi 'witwas' diensten oprollen want op die manier denk ik dat je ook criminaliteit in gaat dammen. Althans ik ga er eigenlijk wel vanuit dat de meeste klanten van zo'n dienst dat geld niet op een legale manier gekregen hebben.
joeyhelmond0492 @Roel196615 maart 2023 21:30
Ergens vind ik het wel goed dat ze dit soort semi 'witwas' diensten oprollen want op die manier denk ik dat je ook criminaliteit in gaat dammen.
Je damt criminaliteit niet in, je geeft criminelen alleen de kans om een nog niet door de politie ontdekte dienst te gebruiken. Criminaliteit en het aanpakken ervan zal altijd een kat en muis spel blijven, daar ontkom je echt niet aan
Roel1966 @joeyhelmond049215 maart 2023 21:36
Je damt criminaliteit niet in
Een van de doelen van een crimineel is om uiteindelijk geld te verdienen anders zou veel criminaliteit zich niet meer lonen hoe dom het ook mag klinken. Neem de hele drugs criminaliteit, daar gaat het er echt niet om om die drugs zelf maar vooral de geldwaarde ervan. Ontneem je mogelijkheden om dat geld te kunnen legaliseren doormiddel van zo'n dienst als Chipmix, dan ontneem je in elk geval al een stukje.
Criminaliteit en het aanpakken ervan zal altijd een kat en muis spel blijven, daar ontkom je echt niet aan
Tuurlijk, dat ben ik met je eens en tja, vooral politie heeft voor mijn gevoel te lang zich afzijdig gehouden van de digitale wereld. In die zin vind ik het dan wel goed dat men zich daar nu veel meer op is gaan concentreren.
joeyhelmond0492 @Roel196615 maart 2023 21:51
Ik ben het met je eens maar kijk ook eens waarom criminelen het doen voor het geld. Er zullen er een boel zijn die het doen omdat het makkelijk en snel verdienen is, keur ik niet goed overigens. Er zijn ook een aantal mensen die ik persoonlijk ken die drugs dealen omdat ze geen andere mogelijkheden tot een legale inkomstenbron hebben. Jongeren die zijn opgegroeid met zo weinig mogelijkheden en zo weinig kansen, dat ze de kansen grijpen die er nog voor hun open staan, de criminele wereld in dit geval.

Je hele leven lang zo diep in armoede leven, een 2e hands nokia niet eens meer kunnen betalen, jezelf kapot schamen om naar de voedselbank te moeten, je eigen medicatie niet meer kunnen betalen omdat het niet word verzekerd, niet eens kunnen bellen omdat 10 euro per week aan beltegoed al te duur is. Het zijn allemaal situaties die ik bij kennissen in die wereld met men eigen ogen heb gezien, en dan vraag ik me af of er voor DIE mensen niet meer gedaan zou kunnen worden.

Als ik dan toch men eigen mening mag geven, in zo'n situatie zou ik ook voor een illegale inkomstenbron gaan.

Nou gaat het hier niet over de reden van criminaliteit maar het voorkomen ervan, en ik deel je mening dat het afsluiten van diensten zoals de bovengenoemde al een boel criminelen de kans ontneemt om dat te doen waar ze goed in zijn, de wet verbreken, maar ik vind ook dat wij als maatschappij zijnde beter kunnen en ook moeten kijken naar wat de reden is dat sommige doen wat ze doen.
Roel1966 @joeyhelmond049215 maart 2023 22:15
situaties die ik bij kennissen in die wereld met men eigen ogen heb gezien
Ik ken die situaties ook vanuit o.a. de politieke partij waarvan ik lid ben en vrijwilligerswerk voor doe. Wij als partij zetten ons in voor dit soort situaties om die onder de aandacht te brengen. Maar niet alleen onder de aandacht te brengen maar ook in de praktijk die mensen te helpen.
maar ik vind ook dat wij als maatschappij zijnde beter kunnen en ook moeten kijken naar wat de reden is dat sommige doen wat ze doen.
Dat ben ik absoluut met je eens zeker als je ziet dat in zo'n 'welvarend' land als Nederland best relatief veel mensen onder de armoedegrens leven. Daarentegen dat in datzelfde land mensen wonen die miljonair of zelfs miljardair zijn, dat is een schril contrast. Waarom niet gezegd de een wat minder en de ander wat meer en je dan al een heel stuk criminaliteit wegneemt.

Dus ja samengevat vind ik ook niet dat je zomaar op elke crimineel een label kan plakken en vooral dan niet de 'kleine' crimineel. Vaak zijn de 'kleine criminelen' de handlangers van de grote criminelen waar ook alle geld zit en die zich wel slim weten in te dekken.
CivLord @joeyhelmond049217 maart 2023 08:33
De groep die jij beschrijft zijn ook eigenlijk slachtoffers van de grote criminelen die het grote geld verdienen.
Die groep loopt de grote risico's en krijgt daar verhoudingsgewijs weinig voor betaald. Dit zijn ook niet de grootgebruikers van crypo en mixers.
Groningerkoek @joeyhelmond049215 maart 2023 22:30
Juist het spelen van dit kat en muisspel door de politiediensten en het volgen en belemmeren van nieuw gevonden methoden is een zeer belangrijk deel van het indammen van criminaliteit.

Des te moeilijker het is om te investeren in criminele activiteiten en des te moeilijker het is om geld wit te wassende te moeilijker is het om een crimineel proces goed af te ronden.

Dus ja dit is zeer zeker onderdeel van het indammen.
sympa @joeyhelmond049216 maart 2023 07:01
Ze hadden natuurlijk altijd al de kans een andere dienst te gebruiken.
Je bedoelt waarschijnlijk: "nu is duidelijke dat de politie deze dienst heeft opgespoord en kunnen ze geen nieuwe boeven pakken".
Daar heeft de politie vast wel over nagedacht. Bijvoorbeeld door de gebruikers na te trekken en daarna pas de dienst op te rollen.
joeyhelmond0492 @sympa16 maart 2023 20:49
Daar had ik nog niet aan gedacht maar dat was wel waar mijn kritiek op gebaseerd was. Wat als de gebruikers van die dienst over stappen? Maar zoals je zelf ook zegt zullen ze vast wel stappen hebben ondernomen om zowel de dienst als de gebruikers ervan op te rollen.
Statix 15 maart 2023 19:57
Zou je hypothetisch als “klant” ingenomen bitcoin/crypto kunnen terugvragen als deze zou worden ingenomen tijdens zo’n inbeslagname als je kunt aantonen dat het legaal verkregen is? Of gaat men er vanuit dat je geld probeert wit te wassen en ben je het kwijt?
Roel1966 @Statix15 maart 2023 21:20
Mij lijkt dat als je geld inlegt in zo'n Chipmix dienst dat je je er echt wel bewust van bent dat het geen zuivere koffie is. Althans ja ik zelf zou toch dan eerst even onderzoeken of zo'n dienst wel legaal is net als dat je ook niet zomaar iets koopt bij een willekeurig onbekende webshop.
CivLord @Statix17 maart 2023 08:25
Wanneer jij een goede verklaring hebt voor de herkomst van de crypto en een goede verklaring waarom je de mixer gebruikt, zal je je crypto (of het equivalente geldbedrag op het moment van inbeslagname) terug kunnen vragen. Daar zal wel een hoop tijd en papierwerk aan te pas komen.
GekkePrutser 15 maart 2023 20:20
Dit is toch niet echt witwassen? Het is meer ontraceerbaar maken. Maar als ik het zo lees was dit gewoon een bitcoin tumbler waarbij je nog steeds geen legitieme herkomst van het geld kan faken ofzo. Hiermee wordt de tracering naar het originele misdrijf voorkomen, maar het wordt nog steeds geen witte bron.

Witwassen zie ik meer als het sluizen via een legitiem (lijkend) bedrijf zodat je de crimineel het zo op zijn rekening kan storten zonder rare vragen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 11:44]

Royeboi @GekkePrutser15 maart 2023 23:55
Ofwel versluiering, fase twee in het witwasproces.
sympa @GekkePrutser16 maart 2023 07:02
Witwassen is ook het rondrijden met tassen vol bankbiljetten waar je geen verklaring voor hebt. En als je er dan een huis voor koopt is dat óók witwassen.
CivLord @GekkePrutser17 maart 2023 08:29
Het is een stap in het witwassen. Hiermee voorkom je dat je naar jou te traceren bitcoin-transacties uitvoert met bitcoins die je na een ransomware-aanval hebt gekregen.
Een leuk bedrag aan bitcoin in je wallet geeft je aardig wat bragging-rights in bepaalde kringen, maar je doet er verder weinig mee. Het wordt pas interessant wanneer je er een huis, auto of luxe vakantie mee kan betalen.
klonic 15 maart 2023 21:59
Hoe was je hiermee geld/crypto wit? Wat je doet is het moeilijk maken om de herkomst te bewijzen, maar daarmee maak je het geld/crypto nog niet wit.

Met andere woorden, als je niet ziet dat geld/crypto van criminele komaf is, dan is het niet direct wit.

Daarnaast , je mag je bankbiljetten toch ook ruilen met een ander, dan heb je niet meer biljetten met de zelfde serienummers, maar in feite heb je dan niets verkeerd gedaan.

Het lullige is dus dat je mixers ook kan gebruiken om je privacy te waarborgen. Ik ken meerdere mensen die het ook echt daarvoor hebben gebruikt. Men kan nog steeds bewijzen dat het geld “wit” is omdat ik geld ergens in het gestoken en 99% weer eruit heb gehaald.

Daarnaast zou ik al mijn crypto netjes opgeven bij de belastingdienst. Als ik serieus vermogen zou hebben zou ik me in België inschrijven waar het klimaat voor vermogenden iets gunstiger is dan in NL. Zeker met aanstaande wetsvoorstellen.
Groningerkoek 15 maart 2023 22:33
Dit is geen witwassen, het kan onderdeel van het hele witwasproces zijn, maar witwassen is als je crimineel/zwart verkregen geld uiteindelijk uit kunt geven zonder dat dit opvalt. Het is super simpel om met bijvoorbeeld vuurwerk 200K te verdienen, maar om als 20 jarige met die 200K een huis te kopen dat is heel andere koek.
mrbullet 15 maart 2023 22:02
Ik snap niet waarom dit als illegaals bestempelt wordt.
Postbus firmas and trust bedrijven doen niets anders. Zorgen dat geldstromen onzichtbaar blijft voor de instanties.

Kan het te maken hebben dat dit binnen de handbereik van Jan met-de-korte-achternaam komt met mixers als deze?

Postbus firma's zijn stuk exclusiever.

[Reactie gewijzigd door mrbullet op 23 juli 2024 11:44]

kuurtjes @mrbullet15 maart 2023 22:56
Je vergelijkt iets waar overheden mee verdienen tegenover iets waar overheden niets mee verdienen.
mrbullet @kuurtjes15 maart 2023 23:40
Ik denk dat je daar de clue te pakken hebt...Ik zou ipv overheden echter zoeken bij corporate lobby.
sympa @mrbullet16 maart 2023 07:04
Het punt is dat postbusbedrijven geld wegsluizen, maar voor een deel heel traceerbaar. En op een manier die legaal is. Dat moet zo'n postbusbedrijf ook aantonen.
En het geld mag om te beginnen niet van bijvoorbeeld afpersing afkomstig zijn. Dan maakt een postbusfirma het ook niet minder strafbaar.
mrbullet @sympa16 maart 2023 07:52
Volgens mij hebben Panama papers aangetoond dat als je vaak genoeg shell-companies ertussen zet, er niets meer te traceren valt.
Het waren ook allemaal gelden die niet zuiver waren verdiend.

En de trust kantoren zijn opgericht om de eigenaren enkel en alleen te verbergen. Want ze voldoenden zich niet "veilig" als de buiten wereld zou weten dat ze zo vermogend zijn.
junkchaser 16 maart 2023 09:10
Dweilen met de kraan open, dat kunnen ze goed bij de overheden. Alsof dit te stoppen valt. Net zoals bij torrent sites, je veegt er een van tafel, staan er tien nieuwe in geen tijd online. Lachwekkend hoe ze proberen crypto te beheersen...
NuEffeNiet @junkchaser16 maart 2023 11:24
Leuk dat er direct weer tien nieuwe opstaan, maar het probleem dat ze hebben is betrouwbaarheid, zeker bij criminele activiteiten: hoe weet jij zeker dat wanneer jij je crypto naar zo'n tumbler stuurt, dat je die 'witgewassen' elders terugkrijgt en niet gewoon kwijt bent?

Er gaat nogal wat tijd overheen om een goede naam op te bouwen. dus het oprollen heeft zeker wel nut.
CivLord @junkchaser17 maart 2023 11:19
Je hebt helemaal gelijk dat er binnen no-time alternatieven zijn, waar criminelen gebruik van kunnen maken. Die zijn er waarschijnlijk nu al.)
Maar hun vertrouwde mixer is nu weg (misschien met geld dat ze nú nodig hebben om iets mee te betalen). Ze moeten hun vertrouwde werkwijze omgooien en een nieuwe werkwijze opbouwen. Misschien is het een plug-in replacement en zijn de veranderingen beperkt. Misschien vertrouwen ze nu de aan- en afvoerlijnen naar de mixer ook niet meer en moeten ze die ook veranderen.
Zo'n verandering kost tijd om op te bouwen en in die tijd worden hun werkzaamheden verstoord. Dat vergroot de kans dat er ergens fouten worden gemaakt waar opsporingsdiensten gebruik van kunnen maken. Dan is het switchen van torrent-site vele malen makkelijker en probleemlozer.
C-BAS33 17 maart 2023 01:54
Ik begrijp niet hoe dit als witwassen gezien kan worden. Het bezit van crypto is niet illegaal. Crypto is geen officieel betaalmiddel. Wanneer men na de mix weer euros wil hebben moet men wel netjes een formuliertje invullen over de herkomst natuurlijk, maar ruilhandel buiten de banken om moet toch gewoon kunnen?

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