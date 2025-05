Lockbit zet gestolen data Noord-Brabantse zorgverlener online

Ransomwaregroep Lockbit heeft gegevens van zorginstelling Joris Zorg gestolen en gepubliceerd. Het zou gaan om 100GB aan data, maar op dit moment is nog niet duidelijk welke gegevens op straat liggen.

Wel weet Joris Zorg te melden dat het gaat om gegevens van zowel medewerkers als cliënten. De inbraak zou in december vorig jaar plaatsgevonden hebben en sinds eerder deze week staan de gegevens op het darkwebadres van Lockbit. Joris Zorg heeft vijf locaties in Noord-Brabant en biedt zorg voor ouderen en kwetsbaren. De instelling heeft de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie op de hoogte gesteld.

Lockbit zat ook achter de ransomwareaanval op de KNVB. Donderdag bleek dat de gegevens over die aanval van de Lockbit-site afgehaald zijn. Dat kan erop duiden dat de voetbalbond heeft betaald of aan het onderhandelen is, al is daar geen concreet bewijs voor.