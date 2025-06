Woningcorporatie Woonkracht10 betaalt onbekend losgeldbedrag aan ransomwarebende

Woningcorporatie Woonkracht10 is slachtoffer geworden van de Play-ransomware. Het bedrijf zegt losgeld te hebben betaald om de gestolen data te laten verwijderen, maar het is niet bekend hoe hoog het losgeldbedrag was.

Woonkracht10 bevestigt op haar website dat ze door ransomware getroffen is. Volgens RTL Nieuws gaat het om de Play-ransomware, maar dat noemt de woningcorporatie niet. Woonkracht10 zegt losgeld te hebben betaald aan de criminelen. "Wij doen al het mogelijke om de data van onze huurders, medewerkers en andere betrokkenen te beschermen onder deze moeilijke omstandigheden", schrijft de organisatie. "Na een zorgvuldige afweging besloten wij om met de aanvaller afspraken te maken over het verwijderen van onze data." Het is niet bekend hoe hoog dat losgeld is; Woonkracht10 kon dat niet zeggen.

De ransomware-infectie vond plaats in het weekend van 22 en 23 april. De organisatie schrijft niet hoe de criminelen de netwerken zijn binnengedrongen. Wel heeft het bedrijf 'externe deskundigen' ingeschakeld. Die concludeerden dat er gegevens van huurders, werknemers en 'andere betrokkenen' zijn buitgemaakt, maar om welke data het gaat, is niet bekend. Woonkracht10 is gevestigd in Zwijndrecht en verhuurt daar bijna 11.000 woningen.

Op de website van de Play-ransomwarebende is momenteel niets te vinden over een aanval op Woonkracht10. Play sloeg eerder in Nederland toe bij het transportbedrijf Royal Dirkzwager. In maart hackte de bende daar onder andere identiteitsbewijzen en paspoortkopieën, contracten en andere 'vertrouwelijke data'. Dirkzwager besloot geen losgeld te betalen, waardoor de gegevens nog op de website van de bende te vinden zijn.