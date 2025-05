LockBit claimt achter KNVB-hack te zitten en 305GB data te hebben gestolen

Ransomwarebende LockBit claimt achter de hack op de Nederlandse voetbalbond KNVB te zitten. Daarbij is volgens de hackers 305GB aan data gestolen, die op 26 april wordt vrijgegeven als de voetbalbond niet betaalt. De KNVB maakte eerder deze maand bekend gehackt te zijn.

De ransomwaregroep zegt op zijn website achter de aanval te zitten en maakt daarbij bekend alle beschikbare data op 26 april 19.42 uur te publiceren. De groep geeft verder niet aan wat er is gestolen en hoeveel losgeld er wordt geëist.

De voetbalbond gaf op 4 april aan slachtoffer te zijn geweest van een cyberinbraak. Daarbij zijn persoonsgegevens van een onbekend aantal werknemers gestolen. De aanval vond plaats op het netwerk van de KNVB Campus.

Tegen RTL Nieuws zegt de bond dat er mogelijk ook gegevens van ex-werknemers zijn gestolen en dat er data van de overkoepelende organisaties van de eredivisie en de eerste divisie kan zijn gestolen. Deze voetbalorganisaties maken namelijk gebruik van dezelfde servers als de KNVB Campus. Of er ook data is gestolen van leden, blijft onduidelijk. De aanval is inmiddels gemeld bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens.