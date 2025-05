LockBit-hackers bieden gratis ransomwaredecryptor aan voor kinderziekenhuis

De bende achter de LockBit-ransomware heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het hacken van een Canadees kinderziekenhuis. De criminelen hebben daarnaast gratis een decryptor afgegeven. LockBit heeft het 'beleid' geen zorginstellingen aan te vallen.

Een securityonderzoeker spotte het bericht op de website van LockBit. Daarin schrijven de hackers dat ze 'hun formele excuses aanbieden' voor de aanval en dat ze de decryptor gratis aanbieden. Met die decryptor kan het ziekenhuis alle netwerken weer ontsleutelen. Dat proces kost waarschijnlijk alsnog veel tijd en geld, waarover de criminelen niets zeggen. Ook zeggen de hackers niets over de data die mogelijk is gestolen bij de aanval. Datadiefstal is inmiddels de standaard bij ransomware-infecties, zodat een slachtoffer dubbel kan worden afgeperst met de dreiging de data openbaar te maken. LockBit is daarin een voorloper, maar de criminelen schrijven niet of ze de data ook weer verwijderen.

LockBit verwijst naar een derde partij die het kinderziekenhuis zou hebben getroffen. Dat is een affiliate die gebruikmaakt van LockBit. LockBit is een ransomware-as-a-service, waarbij andere criminelen de dienst kunnen gebruiken en vervolgens een percentage van de afpersinkomsten afdragen aan de originele makers.

Het gaat om een aanval op het Canadese Hospital for Sick Children. Dat werd op 18 december getroffen door ransomware. Aan het eind van de maand meldde het ziekenhuis dat de helft van de belangrijke systemen weer werkten, waaronder systemen die nodig waren voor behandelingen. Het ziekenhuis waarschuwde toen nog dat veel behandelingen vertraagd zouden worden.

Steeds meer ransomwaregroepen zeggen zichzelf aan 'ethische regels' te houden. Ze zeggen vaak geen ziekenhuizen te treffen, ondanks het feit dat die vaak gebrekkige beveiligingsmaatregelen hebben en makkelijke slachtoffers zijn. LockBit loopt daarin voorop; het is een van de eerste bendes die met dat beleid kwam. LockBit geeft zijn affiliates die regels ook mee. De criminelen zeggen op hun forumpost de derde partij te hebben verbannen uit het affiliate-programma, maar het is onduidelijk of zo'n ban in de praktijk wordt gehandhaafd.