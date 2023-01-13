'Britse Royal Mail is getroffen door Lockbit-ransomware'

De Lockbit-ransomwarebende zit achter het 'cyberincident' van de Britse postdienst Royal Mail. Dat melden meerdere media. Door de problemen kan het bedrijf geen post meer buiten het Verenigd Koninkrijk sturen.

Een bron die betrokken is bij het onderzoek zegt tegen BBC dat het om de Lockbit-ransomware gaat. De hackers zouden naar verwachting miljoenen willen van het postbedrijf. Het bedrijf wilde niet bevestigen dat het om ransomware gaat en waarschuwt dat er nog geen einde in zicht is als het gaat om de postproblemen.

Bleeping Computer zegt de losgeldbrief te hebben ingezien en dat printers van het postbedrijf deze vanzelf printen. Dit medium heeft ook contact opgenomen met LockbitSupport, een vertegenwoordiger van Lockbit. Die ontkent de Royal Mail te hebben aangevallen. In plaats daarvan zou een andere partij een uitgelekte ransomwarebuilder van Lockbit gebruiken. In de losgeldbrief zou gelinkt worden naar Lockbits Tor-site.

De postdienst maakte woensdag bekend te zijn getroffen door een 'cyberincident' waardoor post niet langer buiten het Verenigd Koninkrijk gestuurd kan worden. Post binnen het land werkt nog wel, post naar het land gaat met vertraging. De problemen liggen bij het systeem dat wordt gebruikt om post voor te bereiden voor zending naar het buitenland, en om die buitenlandse post te kunnen volgen. Royal Mail werkt onder meer samen met de Britse overheid om de problemen op te lossen.