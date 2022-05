Ict-leverancier Accenture is hersteld van korte Lockbit-ransomwareaanval

Ict-bedrijf Accenture is getroffen door ransomware. Het bedrijf bevestigt getroffen te zijn door Lockbit, maar zegt dat het een groot deel van zijn diensten weer operationeel heeft. Wel zijn er in de tussentijd bestanden gelekt.

Accenture zou getroffen zijn door de Lockbit-ransomware, zeggen de criminelen volgens een journalist van CNBC. De criminelen dreigen naar verluidt om heel wat informatie van het bedrijf openbaar te maken. Inmiddels zouden getroffen systemen weer volledig zijn hersteld, zegt Accenture in een verklaring aan Reuters. "We hebben onregelmatigheden ontdekt in onze netwerkomgevingen en de geïnfecteerde servers meteen geïsoleerd", aldus het bedrijf. Accenture zegt ook dat het back-ups heeft gebruikt om de systemen te herstellen. Volgens het bedrijf heeft de ransomware-infectie geen gevolgen gehad voor de werking van het bedrijf of op de systemen die klanten draaien.

De criminelen hebben wel informatie van het bedrijf gelekt. Het zou volgens The Record niet om gevoelige info gaan, maar om interne documenten zoals werknemershandleidingen en marketingmateriaal. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe de criminelen binnen wisten te komen bij Accenture. Het bedrijf is een van de grootste ict-multinationals ter wereld, en adviseert en helpt andere bedrijven bij hun cybersecurity.