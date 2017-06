Door Joris Jansen, maandag 19 juni 2017 18:21, 5 reacties • Feedback

Accenture heeft bekendgemaakt dat het bedrijf samen met Microsoft werkt aan de ontwikkeling van een digitaal netwerk dat is gebaseerd op blockchaintechnologie en zal worden gebruikt voor de identificatie van vluchtelingen en anderen die geen officiŽle identiteitspapieren hebben.

Microsoft en Accenture hebben het nieuws maandag bekendgemaakt op het hoofdkwartier van de VS in New York, tijdens een ID2020-conferentie. ID2020 is een publiek-private samenwerking waar bijvoorbeeld ook Cisco Systems en PricewaterhouseCoopers in zitten. De organisatie streeft ernaar om het VN-doel te verwezenlijken om in 2030 een systeem gereed te hebben dat voor elke persoon op de wereld een juridisch houdbare vorm van identificatie mogelijk maakt.

Tijdens deze conferentie hebben de twee bedrijven een prototype getoond. Het is de bedoeling dat vluchtelingen zonder identiteitspapieren via het systeem in staat zijn zichzelf te identificeren zodat ze toegang krijgen tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Het systeem kan voor iemand zonder identiteit, bijvoorbeeld een vluchteling die geen identiteitspapieren kon meenemen, op een snelle manier een persoonlijke identiteit aanmaken en vastleggen. Daarbij is het prototype zodanig ingericht dat vluchtelingen zelf toestemming moeten geven voor wie er wel en geen toegang krijgt tot hun persoonlijke informatie.

Het systeem draait op Microsoft Azure-dienst en moet een wisselwerking vormen met bestaande publieke en private identiteitssystemen en maakt gebruik van een blockchain-protocol van de Enterprise Ethereum Alliance. Voor de identificatie maakt het systeem gebruik van het Unique Identity Service Platform van Accenture, waarbij een geavanceerd biometrisch systeem via bijvoorbeeld vingerafdrukken en irisscans iemand kan helpen bij de identificatie.

Het nieuwe systeem wordt gebaseerd op een al bestaand systeem van Accenture, het Biometric Identity Management System. Dit systeem wordt door de VN al gebruikt en zal naar verwachting in 2020 ondersteuning bieden aan zeven miljoen vluchtelingen uit 75 verschillenden landen. Het nieuwe systeem zou uiteindelijk zo'n 1,1 miljard mensen moeten helpen voor wie het een uitdaging is om zichzelf te kunnen identificeren.