Door Sander van Voorst, maandag 20 maart 2017 15:18, 12 reacties • Feedback

IBM heeft een 'blockchain-as-a-service'-voorziening aangekondigd onder de naam IBM Blockchain. Volgens het bedrijf moet de dienst ontwikkelaars in staat stellen om blockchain-netwerken te bouwen in de IBM Cloud.

IBM helpt bedrijven met de dienst bij het ontwikkelen, distribueren en beheren van hun blockchains en het bedrijf zorgt met IBM Cloud voor de achterliggende infrastructuur. De basis voor de dienst wordt gevormd door Hyperledger Fabric. Dat is een blockchain-implementatie waarop weer andere toepassingen gebouwd kunnen worden. De code van het project is publiekelijk beschikbaar via GitHub. Zakelijke netwerken die op basis van Fabric zijn gebouwd, moeten in staat zijn om meer dan duizend transacties per seconde uit te voeren, aldus IBM. De nadruk ligt daarbij op veiligheid, onder meer door het gebruik van secure service containers voor het afschermen van de blockchain.

Het Hyperledger-project, dat onder toezicht van The Linux Foundation staat, moet tot een alternatieve blockchain leiden, de technologie waar onder andere bitcoin op gebaseerd is. Het opensourceproject, dat eerder bekendstond onder de naam Open Ledger, heeft als doel blockchaintechnologie ruimer in te zetten voor andere doeleinden dan louter financiële, zoals logistiek. Het project wordt inmiddels ondersteund door 122 verschillende organisaties.

Naast de aankondiging van zijn dienst maakte IBM bekend dat het samenwerkt met SecureKey om een netwerk voor identiteitsmanagement op basis van de IBM Cloud-dienst te bouwen. Er vindt momenteel een test van het systeem plaats in Canada, waarbij gebruikers met een app kunnen bepalen welke identificerende informatie zij willen delen met organisaties. Als een gebruiker bijvoorbeeld al eens zijn identiteit bij een bank heeft geverifieerd, moet het mogelijk zijn om die informatie te delen met een andere partij. De dienst moet later dit jaar beschikbaar komen.

IBM haakt met de dienst in op de toenemende vraag naar toepassingen die een gedistribueerd grootboek kan bieden om transacties en slimme contracten vast te leggen. Zo maakt dj Hardwell hier al van gebruik voor het beheer van rechten en royalties voor zijn muziek. Iedere aankoop van een nummer die hij via zijn site verkoopt wordt in de blockchain geregistreerd en met behulp daarvan kan de rechtenverdeling sneller en accurater verlopen. Iedere rechthebbende kan uitgekeerd worden op basis van de transparant vastgelegde verkopen.

