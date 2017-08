Microsoft introduceert opensourceframework voor zakelijke blockchaintoepassingen

Microsoft heeft het zogenaamde Coco-framework aangekondigd, waarmee het bedrijven in staat wil stellen om blockchaintoepassingen te gebruiken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van transacties en het beheren van bestelprocessen. Het opensourceframework werkt met verschillende blockchains.

Volgens Microsoft is er compatibiliteit met elk blockchainprotocol en zijn er inmiddels bijvoorbeeld al integraties met Ethereum, Corda van R3 en Intels Hyperledger Sawtooth. Door deze te combineren met Coco zijn er tot 1600 transacties per seconde mogelijk, wat volgens Microsoft tegemoetkomt aan de wensen van bedrijven. Intel werkt samen met het Redmondse bedrijf als hardwarepartner. De chipfabrikant levert met zijn SGX-techniek een zogenaamd hardwarematig trusted execution environment of 'TEE', dat voor de veiligheid van transacties moet zorgen.

Schematische weergave van de werking van Coco

In een bijbehorend whitepaper legt Microsoft uit dat dat een Coco-systeem bestaat uit een aantal verschillende nodes, die transacties accepteren en de code van smart contracts uitvoeren. Deze nodes zouden te vergelijken zijn met de rol van miners in een publieke blockchain. Het verschil is alleen dat alle nodes binnen het Coco-netwerk vertrouwd zijn doordat ze elkaars identiteit kunnen verifiëren. Dat betekent wel dat het hele systeem in gevaar komt als een aanvaller toegang krijgt tot een enkele TEE.

Het Coco-framework moet volgend jaar op GitHub beschikbaar komen voor Windows en Linux. In de toekomst moeten er volgens Microsoft nog meer blockchain-integraties bijkomen.