Google steekt geld in Nederlands project voor blockchain als factchecker

Google heeft als onderdeel van zijn Digital News Initiative 800.000 euro toegekend aan zes Nederlandse journalistieke projecten. Google steunt onder andere het gebruik van blockchain als factchecker en een webgebaseerde omgeving voor lokale onderzoeksjournalistiek.

Een van de zes Nederlands projecten die geld krijgt, is PoliFLW van de Open State Foundation. Het idee is dat journalisten van een dienst gebruik kunnen maken, waarmee ze de publieke uitspraken en gedragingen van groepen politici kunnen volgen. De Open State Foundation zat eerder achter Diplotweets en Politwoops, om verwijderde socialemediaberichten van politici inzichtelijk te maken.

Ook De Utrechtse Internet Courant, Design Innovation Group & Milvum kan op geld uit het fonds rekenen met het idee voor een blockchain als factchecker. Hierbij moeten gebruikers een indicatie krijgen van de betrouwbaarheid van artikelen door likes en dislikes die journalisten kunnen toekennen. De journalisten dienen hierbij als belangrijkste schakels in de blokketen en dienen informatie als feiten te markeren. Hiermee 'pakken ze hun rol als controlerende macht weer op', aldus DUIC, dat al eerder steun kreeg van de SIDN voor het project. De Utrechtse Internet Courant wil het idee testen met Utrechts nieuws.

Google zegde verder financiële steun toe aan gepersonaliseerde BNR-afspeellijsten van nieuwsfragmenten, een veilige online werkomgeving voor lokale onderzoeksjournalisten, aan een on-demand-dienst voor actuele cartoons en aan een project van de VPRO om de app Trees te ontwikkelen waarmee onderzoeksjournalisten hun publiek via audio op de hoogte blijven houden van hun vorderingen.

Het gaat om ronde drie van het Digital News Initiative dat Google en Europese nieuwsuitgevers hebben opgezet. Bij de eerdere rondes kregen onder andere Blendle, NRC Media en Follow the Money financiële steun.

In totaal steunt Google 107 Europese projecten die technologie inzetten voor journalistieke producties. Hiermee is een bedrag van bijna 22 miljoen euro gemoeid. Projecten konden zich inschrijven om in aanmerking te komen voor geld uit het fonds; Google maakte donderdag de winnende projecten bekend.