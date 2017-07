Bekijk de presentaties van de Meet-up Blockchain

"De vierde industriële revolutie, een innovatie in het rijtje van het wiel en het vuur, en groter dan internet." De verwachtingen rondom blockchaintechnologie zijn de laatste tijd flink aangewakkerd en dat was terug te zien in het enthousiasme voor onze Meet-up in Groningen.

Groningen profileert zich al met succes als het blockchaincentrum van Nederland. Mede dankzij drie sprekers met een enorme dosis blockchainervaring, waarvan twee uit de regio, werd ook deze Meet-up voor de aanwezigen een leerzame avond.

De avond werd geopend door Rutger van Zuidam, oprichter van Dutchchain.com en initiator van de Dutch Blockchain Hackathon. Dit open innovatieprogramma zette Groningen vorig jaar definitief op de kaart als blockchainmiddelpunt. In zijn presentatie zoomde Rutger vooral in op het idee achter blockchaintechnologie. Wat een blockchain in feite doet, is het digitaliseren van vertrouwen, maar wat betekent dat precies? En welke kansen biedt dat voor een samenleving? Kijk hieronder naar zijn presentatie en je vindt het antwoord op deze vragen.

De volgende spreker was ook een local, namelijk Lykle de Vries. Hij nam het stokje over van Rutger en gaf het publiek een kijkje onder de motorkap van diverse blockchains. Iedereen kent de bitcoin en ethereum, maar in hoeverre zijn deze twee gelijk? Waar zitten de verschillen? En welke soorten blockchains zijn er nog meer? Je ziet het hieronder in zijn presentatie.

De avond werd afgesloten door Andy Zondervan. Hij was betrokken bij het blockchainproject van dj Hardwell, die zijn laatste producties deels via een blockchain heeft uitgegeven. Andy bood ons een interessant kijkje achter de schermen van de muziekindustrie en ging daarna dieper in op hoe blockchaintechnologie een einde kan maken aan het ondoorzichtige landschap van de muziekwereld.

Na de meer theoretische verhalen van de eerste twee sprekers, bood deze afsluiter een interessante kijk op een specifieke toepassing van blockchains. Daarmee was het verhaal compleet en konden de bezoekers onder het genot van een drankje met elkaar napraten. Ook de sprekers werd het hemd van het lijf gevraagd aan de bar. Wat ons betreft was het een geslaagde avond in Groningen en komen we snel terug in het hoge noorden.