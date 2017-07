Tweakers Express Update - Brauhaus en ROG Masters e-sports

Nog een dikke anderhalve maand en de Tweakers Express vertrekt weer richting de Gamescom in Keulen. In deze update praten we je bij over wat er achter de schermen gebeurt en wat je deze keer allemaal kunt verwachten.

Om te beginnen is al meer dan tachtig procent van de tickets verkocht, dus als je twijfelt, doe dat dan niet te lang. Ook de kaartverkoop voor onze Hang-out loopt goed; daarvoor is al iets meer dan de helft van de tickets verkocht. Ideaal voor wie niet van de Gamescom-drukte houdt of voor de echte Gamescom-veteraan die wel eens wat anders wil doen in Keulen.

De Hang-out wordt gehouden in Brauhaus Sion en we zijn open van half drie tot een uur of half zes. Voor slechts tien euro ben je bij de Hang-out verzekerd van minimaal drie biertjes, bratwurst, game-entertainment en de gezelligheid van je medetweakers. Onze Tweakers-kroegbaas Bart reist al een dag eerder naar Keulen om alles te testen en… ‘te proeven’. Je mag zelf nog kiezen wat we gaan doen. Welke games wil je daar bijvoorbeeld kunnen spelen? Geef het door in de comments of in de poll. Het staat je natuurlijk ook vrij om zelf een tof (kaart)spel mee te nemen.

ROG Masters

Dankzij onze hoofdsponsor Asus staat de Express ook dit jaar weer vol met dikke game-pc's. Daarop gaan we natuurlijk onder andere Counter-Strike: GO spelen, een aloude favoriet. Asus is niet alleen verbonden aan onze Express, maar ook aan het ROG Masters-e-sportstoernooi, dat in augustus plaatsvindt. Hier maakt ook CS:GO zijn opwachting.

We koppelen er nog een toffe actie aan. Maak jij op dit moment deel uit van een CS:GO-team of weet je er snel een samen te stellen en durf je het aan je op te geven voor de kwalificatie van het ROG Masters-toernooi? Dan ga jij wellicht met je team gratis met de Tweakers Express mee! Het team dat het verst weet te komen in de competitie, krijgt namelijk een set gratis Express-kaartjes. De kwalificaties vinden plaats op 12 of 19 juli, dus als je mee wilt doen, moet je snel schakelen. De teams die eerder afvallen, krijgen als troostprijs een Tweakers-goodie. Stuur na je aanmelding een mailtje met je teamgegevens naar tweakersexpress@tweakers.net als je mee wilt dingen naar de tickets.

ROG Masters is een wereldwijd e-sports-toernooi voor talenten in de games Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) en Dota 2. Iedereen uit de Benelux mag meedoen aan dit regionale kwalificatietoernooi en de beste spelers strijden voor een prijzenpot van 5.000 euro per game. Bovendien maken zij kans zich te plaatsen voor de grote finale in Azië, waar in totaal 250.000 dollar aan prijzengeld te winnen valt.

Deals, deals, deals

We hebben een combideal voor wie nog geen Tweakers-abonnement heeft. Voor 109 euro krijg je voor een jaar een Hero-abonnement en een ticket voor de Tweakers Express. Dat is een ticket voor de earlybirdprijs en 55 procent korting op je Hero-abonnement. Ook bij Elite is een combideal te vinden en je kunt de combideal ook via automatische incasso in maandelijkse termijnen betalen. De combideals kun je vinden in de abostore of gewoon via de onderstaande links. Let wel, de combideal is alleen van toepassing bij nieuwe* abonnees.

*=Elite- of Plus-abonnees met een abonnement dat is afgesloten voor 20 februari 2017, komen ook in aanmerking voor deze actie. Stuur een mail naar tweakersexpress@tweakers.net en we zorgen ervoor dat je het Tweakers Express-ticket met korting kunt kopen.