Wil jij een fysiek keyboard op je smartphone? Test de BlackBerry KEYone

BlackBerry en Tweakers zijn op zoek naar gebruikers die houden van het testen van telefoons en die BlackBerry's nieuwe KEYone-smartphone aan de tand willen voelen. In totaal kunnen vijf tweakers met de nieuwe smartphone aan de slag.

Tweakers-redacteur Arnoud Wokke maakte op het MWC in Barcelona kennis met de KEYone. Zijn eerste ervaringen waren positief:

"De KEYone kan zomaar eens een dijk van een smartphone worden. Hij is niet overdreven groot, hij is fijn ontworpen, laat zich goed vasthouden, en heeft bovendien een behoorlijk grote accu en een zuinige soc. En o ja, hij heeft als enige nieuwe Android-telefoon natuurlijk een fysiek toetsenbord, met bovendien een aantal handige toevoegingen."

Testpanel: mix tussen ervaren en nieuw

Voor dit testpanel zijn we op zoek naar vijf tweakers die de BlackBerry KEYone aan de tand willen voelen en dan in het bijzonder het fysieke toetsenbord. Hoe snel wen jij (weer) aan het toetsenbord? We zoeken daarbij twee groepen. Twee testers die al eerder een BlackBerry hebben gebruikt, en drie tweakers die geen ervaring met BlackBerry hebben. Als dank voor hun moeite mogen de testers het toestel houden.

Meedoen?

Wil jij de lastig verkrijgbare BlackBerry KEYone testen? Meedoen is simpel. Vul de poll hieronder in en wie weet ben jij een van de vijf tweakers die we selecteren.

Wil je deelnemen aan het BlackBerry KEYone-testpanel? Poll Ja, ik wil de BlackBerry KEYone testen! Ik heb nog nooit een BlackBerry gehad.

Ja, ik wil de BlackBerry KEYone testen! Ik ben in het bezit (of in het bezit geweest) van een BlackBerry.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent Helaas! Je gebruikt een adblocker en daarom kun jij niet meedoen aan deze actie. Op deze pagina leggen we uit waarom jouw steun, bijvoorbeeld door ons te whitelisten, belangrijk is en hoe wij geld verdienen.

Spelregels