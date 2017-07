Quoteknop en verbeterde userreviews - Development-iteratie #110

In de zojuist afgesloten iteratie hebben we talloze kleine verbeteringen doorgevoerd. In deze korte .plan belichten we vooral de nieuwe community-pick, bestaande uit een quoteknop bij het reactieveld in het Forum, en verbeteringen aan de product- en shopreviews.

Community Pick: Quoteknop bij reactieveld in het forum

Met 31,4 procent van de stemmen hebben jullie twee weken geleden gekozen voor een quoteknop bij het reactieveld in het forum. Vanaf nu kun je die gebruiken om makkelijk geselecteerde tekst in je reactieveld om te zetten in een citaat of om eenvoudig te beginnen met een geciteerde tekst.

Verbeteren product- en shopreviews

We hebben ook wat kleine aanpassingen gedaan aan de gebruikersreviews. Daarbij hebben we het veld 'Verkregen' bij productreviews en het veld 'Motivatie' bij shopreviews niet langer standaard ingevuld. Daardoor kun je geen beoordeling meer schrijven zonder een bewuste keuze te maken.

Daarnaast had de gebruiker zelf als gevolg van een bug de mogelijkheid om verwijderde en gelockte productreviews weer online te zetten. Dit hebben we nu gefixt.

Overige aanpassingen