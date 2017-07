We zoeken een key-accountmanager voor onze salesafdeling

Voor onze salesafdeling zijn we op zoek naar een key-accountmanager. In die rol kom je te werken in een zeer dynamisch en goed ingewerkt team, dat zich richt op de verkoop van advertenties en advertentieconcepten. Je bent verantwoordelijk voor het managen van een aantal key sales accounts van Tweakers. Je richt je op het onderhouden en uitbouwen van relaties met klanten, en met media-, pr- en communicatiebureaus. Je bent de salesconsultant die klanten adviseert over merkcampagnes, merkconcepten en salescampagnes. Je werkt door heel Nederland en hebt ons comfortabele, riant gelegen kantoor in Amsterdam-Noord als uitvalsbasis.

Wat ga je doen?

Je verkoopt actuele proposities, video, data, mobile en vooral steeds meer creatieve concepten.

Je bepaalt de salesstrategie voor de samenwerking met klanten, mediabureaus en andere marktpartijen.

Je onderhandelt over de commerciële afspraken en waarborgt de belangen van Tweakers.

Je behaalt maximaal rendement voor zowel Tweakers als onze partners/adverteerders.

Je onderhoudt een pakket met key accounts en bouwt relaties met nieuwe (potentiële) klanten.

Je bent dus een innovatief persoon, die voortdurend kansen ziet voor nieuwe producten en markten, en deze onderzoekt met zijn/haar klanten of relaties.

Jij

Hebt minimaal een hbo- of wo-werk- en denkniveau.

Hebt affiniteit met technologie.

Hebt een ruim netwerk in de wereld van mediabureaus, en klanten in de branches consumentenelektronica en telecom.

Bent een consultatieve verkoper en hebt minimaal vijf jaar commerciële ervaring opgedaan in media, verkoop en marketing, waarvan minstens vier jaar in een (senior) buitendienstfunctie.

Hebt aantoonbaar goede resultaten geboekt in het uitbouwen van relaties, en het realiseren en vergroten van de omzet.

Hebt ervaring met de verdienmodellen, concepten (branded content), evenementen, advertentieverkopen, programmatic, (realtime)data en mobile.

Wij bieden

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke bonusstructuur, een 36-urige werkweek en een toplocatie aan het IJ om vanuit te werken, is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen en opleidingen. De professionele, sociale en ondernemende collega’s zijn gewend om continu op zoek te gaan naar vernieuwende werkwijzen, producten en kansen. Je komt te werken in een zeer gemotiveerd en hecht team, dat kwartaal op kwartaal het verschil wil maken.

Interesse?

Reageer voor 15 juli via deze link. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bart Zoetmulder, commercieel manager Tweakers en AutoTrack, via telefoonnummer 06-27169658 of met Michel van Keulen, recruiter, via michel.van.keulen@persgroep.nl