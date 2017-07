Op donderdag 29 juni mochten 25 tweakers kennismaken met Huaweis nieuwste toestel, de P10. Op diverse plekken in en rond Tweakers HQ waren testplekken gemaakt, waar naar hartenlust kon worden geëxperimenteerd. De dubbele camera van de P10 moest zich bewijzen, of dat gelukt is, kun je zien in het videoverslag hieronder.