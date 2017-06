Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 2 juni 2017 06:17, 12 reacties • Feedback

Huawei wil op donderdag 29 juni graag een groep van 25 tweakers de kans geven om het uiterste uit de camera’s van de Huawei P10 te halen. Tijdens een uitgebreide test op en rond Tweakers HQ kun je Huaweis unieke dubbelecameraopstelling op de proef stellen.

En dat is nog niet alles. Vijf Tweakers gaan aan het einde van de avond naar huis met hun eigen Huawei P10. Ben jij een van die vijf?

Wat we gaan doen

Natuurlijk zorgen we voor een hapje en een drankje vooraf. Huawei geeft een introductie over de technische details van de P10. Aansluitend geeft onze eigen fotoredacteur en auteur van het boek Smartphonefotografie, Jeroen Horlings, een workshop 'Fotografie met je smartphone', zodat je helemaal voorbereid bent op de tests.

Inderdaad, tests. We zetten een aantal verschillende testopstellingen met uiteenlopende uitdagingen voor de P10 klaar. Jullie gaan in kleine groepjes aan de slag met een Huawei P10. In verschillende omgevingen test je het toestel, binnen en buiten. Met modellen en met stills, met veel of weinig licht en in nog een paar verschillende set-ups.

Nadat alle opstellingen aan bod zijn geweest, verzamelen we weer. Dan komt het grote moment; we spelen de Huawei Quiz en wie weet word jij een van de vijf tweakers die met een nieuwe Huawei P10 naar huis gaan. Voor de verliezers hebben we een paar Tweakers-goodies, dus met lege handen ga je zeker niet naar huis. Afsluitend is er een borrel.

Lijkt dit je wat?

Meedoen doe je deze keer niet via een poll. Stuur je mooiste, zelfgemaakte smartphonefoto naar huawei@tweakers.net. Een deskundige jury gaat de 25 beste selecteren en dat zijn de gelukkigen die worden uitgenodigd. De jury beoordeelt op een aantal criteria en houdt rekening met het verschil in kennis en kunde. Dus ook als je pas net begonnen bent met Instagrammen, maak je een kans om mee te doen.

Spelregels