Tweakers willen maar wat graag weten wat mensen om hen heen verdienen. Het feit dat de topicreeks 'Wat verdient de ICT'er / GoT'er?' alweer aan een dertiende deel toe is, laat dat wel zien. En toen we een kleine drie jaar terug een achtergrondverhaal schreven op basis van Intermediars Salarisonderzoek, was dat aanleiding voor veel discussie in de comments.

Hoog tijd dus om daar vervolg aan te geven. Ook dit jaar organiseren onze collega's van Intermediair in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit een Nationaal Salarisonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht wat mensen in verschillende sectoren verdienen, maar ook hoe het zit met de arbeidsvoorwaarden in de verschillende bedrijfstakken. Doel is dit jaar om extra te kijken naar de werkomgeving en het welbevinden van de werknemers, en de mogelijke relatie tussen leeftijd, geslacht, opleiding en de hoogte van het salaris.

Bij de vorige editie deden rond de 100.000 mensen mee aan het onderzoek en konden we achteraf een artikel plaatsen waarin we uitgebreid ingingen op de onderzoeksresultaten die betrekking hadden op ict. Vanuit Tweakers roepen we iedereen, maar vooral ict'ers, op om ook deze keer mee te doen. Zodoende hopen we een up-to-date beeld te kunnen schetsen van hoe het met de ict-markt is gesteld. Wat verdienen ict'ers? Hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden? En hoe tevreden zijn ze daarover? Die vragen hopen we later dit jaar te beantwoorden in een uitgebreid artikel.

Onder alle deelnemers wordt een prijs verloot die gelijkstaat aan een modaal maandsalaris, zoals berekend door het CPB: 2846 euro. Meedoen? Klik dan hier om het onderzoek te starten. Bij deelname is opgave van een e-mailadres verplicht, zodat contact opgenomen kan worden met de winnaar.