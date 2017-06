Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 6 juni 2017 13:19, 39 reacties • Feedback

Voor veel tweakers is een eigen vps geen bijzonderheid meer, maar net zo vanzelfsprekend als een telefoonabonnement; het is er gewoon, het doet het altijd en je hebt er geen omkijken naar. Maar ja, we blijven tweakers, dus gewoon is voor ons niet goed genoeg. Argeweb begrijpt dat, en roept daarom jullie hulp in.

Onderzoek

In dit onderzoek vraagt Argeweb jouw mening over de ideale vps. Wat voor webserver wil je hebben, welke database, welk control-panel en nog een paar vragen. Welke inrichting van jouw vps maakt je blij? Nu zul je misschien denken: "Dat zal wel, maar mijn ideale vps is niet die van mijn buurman." Dat klopt. Daarom vragen we jullie om naast het onderzoek ook in de comments te reageren met hoe jouw ideale vps-dienst is samengesteld.

De beste vps van Nederland

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er dankzij jullie input bij Argeweb een vps-image beschikbaar komt die perfect aansluit op jullie wensen. Om de community van Tweakers te belonen komt het door jullie samengestelde image bij de introductie voor de bezoekers van Tweakers voor een bijzonder laag tarief beschikbaar. Dus door deelname aan dit onderzoek ga je jezelf straks een plezier doen met een supersnelle Argeweb SSD VPS, voorzien van het ideale image en dat voor een messcherpe prijs.

Een reis als prijs

Er is meer. Om jullie moeite extra te belonen stelt Argeweb tien Samsung 850 EVO M.2 500 GB-ssd's ter beschikking. Zo is niet alleen je vps van een ssd voorzien, maar ook je eigen systeem of laptop. Dat vonden we al een leuk idee en natuurlijk doen we daar nog een paar Tweakers-goodies bij, maar Argeweb vond dat nog niet genoeg. De community die de beste vps-image bedenkt, verdient ook een beste prijs. Nou, dat is gelukt. Wat dachten jullie van een trip naar de westkust van Amerika, waarbij je in en rond Silicon Valley langs iconische plekken kunt gaan, zoals de geboorteplaatsen van HP en Apple, de Google Campus en ga zo maar door! De datum wordt in overleg met de gelukkige winnaar geprikt en je mag een +1 meenemen.

Meedoen? Het onderzoek staat hier.

Silicon Valley, gefilmd door onze eigen Luke van Drie

