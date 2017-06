Door Tweakers Concepts, dinsdag 6 juni 2017 16:03, 28 reacties • Feedback

In maart organiseerde Tweakers de spannende Unlimited Roadtrip van Samsung & T-Mobile naar Londen. Na 36 uur keihard werken kregen alle deelnemers als verrassing een Samsung Galaxy S8. De roadtrip ging niet alleen over de Samsung Galaxy-toestellen, ook de snelheid en het gemak van het T-Mobile Unlimited EU-abonnement werden uitgebreid getest. Bekijk de belevenissen van de deelnemers in deze video.

Aangezien tom kaal en jorisboytjuh hun S8 al een tijdje in gebruik hadden, werd het tijd om hun ervaringen behalve in de geschreven review ook in een video vast te leggen. De reviews van Tom en Joris werden door jullie het best gewaardeerd, dus ons videoteam is afgereisd naar het oosten van het land om hun ervaringen op beeld vast te leggen. Bekijk de video hieronder.

Wil jij ook je eigen Samsung Galaxy S8 gaan testen? Dat kan! We geven er namelijk een weg aan iemand die de onderstaande vraag goed beantwoordt. Tip: het antwoord zit in de video.

Win een Samsung Galaxy S8 Bekijk de video en win een Samsung Galaxy S8. Geef het goede antwoord op de vraag: Welke twee apps staan open tijdens de splitscreenfunctie in de video? Poll Ik sla deze actie over

YouTube & browser

WhatsApp & YouTube

T-Mobile App & WhatsApp

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent Helaas! Je gebruikt een adblocker en daarom kun jij niet meedoen aan deze actie. Op deze pagina leggen we uit waarom jouw steun, bijvoorbeeld door ons te whitelisten, belangrijk is en hoe wij geld verdienen.

Spelregels

Registratiedatum Tweakers-account ligt vóór 6 juni 2017.

Meedoen met de winactie kan tot en met zondag 11 juni, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaar krijgt uiterlijk dinsdag 13 juni bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Onder de goede antwoorden wordt de winnaar at random gekozen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers, Samsung en T-Mobile zijn uitgesloten van deelname.