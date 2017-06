Door Frederik Zevenbergen, woensdag 7 juni 2017 12:00, 58 reacties • Feedback

Wij tweakers houden van dingen bedenken en daadwerkelijk maken. Daar heb je gereedschap voor nodig en daarom is de Pricewatch uitgebreid met elektrisch gereedschap. Om dat te vieren hebben we een leuke actie. Doe mee met de prijsvraag en win een stevige telefoon of accuschroefmachine.

We houden van creëren, van scheppen, en we genieten van klussen. Bij casemods, smarthome, je mancave en de rest van je huis. Het is niet verwonderlijk dat een van de populaire onderwerpen op het forum 'doe het zelf' is. Wat heb je daar in alle gevallen voor nodig? Inspiratie, doorzettingsvermogen en gereedschap. De eerste twee heb je zelf. De laatste categorie, daar gaan we je bij helpen, want zeg nou zelf, kun jij door de bouwmarkt lopen zonder een hebberige blik op al dat elektrische gereedschap te werpen?

Pricewatch

Speciaal voor jullie hebben we de Pricewatch uitgebreid met de categorie elektrisch gereedschap. Je kunt sinds kort eenvoudig de specificaties en prijzen van elektrisch gereedschap met elkaar vergelijken. Om te beginnen kun je nu boormachines, elektrische grasmaaiers, elektrische heggenscharen, haakse slijpers, hogedrukreinigers, multitools, schuurmachines en zaagmachines vergelijken. Daar blijft het niet bij, ook wij bouwen verder aan de Pricewatch.

Win!

Natuurlijk willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We hebben samen met Alternate en Samsung een leuke actie bedacht. In de Pricewatch kun je nu gereedschap vinden en vergelijken. De vraag is: welke categorie bevat de meeste producten? Stuur je antwoord voor 9 juni 22.00 uur naar elektrischgereedschap@tweakers.net. Onder de goede antwoorden verloten we een Samsung Galaxy Xcover 4 Zwart, een smartphone die tegen een stootje kan, en drie Black & Decker BDCHD18-accuschroefmachines.