Win een boorhamer, accuboormachine of hogedrukreiniger

Sinds deze zomer kun je in de Pricewatch een uitgebreide selectie aan elektrisch gereedschap vinden. Als tweaker moet je natuurlijk ook weleens een gat boren, een plank zagen of je Dremel ergens inzetten. En dan is het fijn om uitgebreide specs en reviews te kunnen lezen.

Om deze nieuwe categorie nog eens in het zonnetje te zetten, hebben we een leuke prijsvraag voor jullie bedacht. Een kleine speurtocht eigenlijk. We dagen je uit om alle accuboormachines in de categorie Elektrisch Gereedschap te vinden die voldoen aan de volgende eigenschappen: een koppel (hard) van minimaal 50Nm, een toerental van minimaal 400rpm, een boordiameter voor hout van ten minste 55mm en een boordiameter voor staal van ten minste 15mm.

Onze partner Gereedschapcentrum.nl heeft drie mooie prijzen van Bosch beschikbaar gesteld, die we onder de goede inzendingen zullen verloten. Het gaat om de GHP 5-65 X-hogedrukreiniger, de GBH 2-28 DFV-boorhamer en de Bosch GSR 18-2-LI Plus-accuboormachine. Bij elkaar een prijzenpot van bijna duizend euro. Wil je hier kans op maken? Mail je antwoord dan uiterlijk 24 oktober 23.59 uur naar elektrisch.gereedschap@tweakers.net.