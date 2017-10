Waar gebruik jij je multicoreprocessor voor? Help ons cores aan het werk zetten

Zo rond 2005 introduceerden AMD en Intel hun eerste dualcore-processors en niet lang daarna kwamen de fabrikanten met quadcores op de markt. Het heeft jaren geduurd voor vier cores fatsoenlijk konden worden benut en nog steeds zijn er tal van applicaties die liever een hoge kloksnelheid van één core hebben dan vier trager geklokte cores.

Dat heeft AMD en Intel niet in de weg gestaan om steeds meer cores in processors te stoppen. Na het twijfelachtige succes van AMD met zogenaamde octacore-processors in de FX-serie zijn de Ryzen 7-processors echte octacore-processors inclusief smt, zodat je over maar liefst zestien threads beschikt. Ook Intel heeft, weliswaar in de hedt- of enthousiast-serie, al langere tijd zes en acht cores in het assortiment en sinds de Broadwell-E-generatie uit 2016 zijn er zelfs consumentenprocessors met tien cores.

In 2017 is het hek van de dam en hebben zowel AMD als Intel processors uitgebracht, respectievelijk in de Threadripper-serie en de Skylake-X-serie, met maximaal zestien of zelfs achttien cores. Nu zijn die prima te testen met synthetische benchmarks als Cinebench, video-encoding of Blender, maar het is moeilijk een 'normale' workload te vinden die dit soort cpu's het vuur aan de schenen legt.

Een van de weinige scenario's die AMD en Intel aanhalen om hun monsterprocessors aan de man te brengen is 'megatasking', waarbij verschillende veeleisende toepassingen tegelijk worden uitgevoerd. Favoriet daarbij is het tegelijk opnemen en transcoderen van een videostream tijdens gamen. Onze ervaring is dat Twitch en consorten weliswaar erg populair zijn, maar het aantal populaire streamers gering en nauwelijks voldoende om de introductie van dergelijke processorlijnen te rechtvaardigen. Bovendien is transcoderen op de gpu een heel stuk praktischer aangezien het veel minder belastend voor het systeem is.

Onze vraag is daarom: wat doen onze powerusers met processors met meer dan acht cores? Waarom hebben jullie gekozen voor een cpu met tien of meer cores, wat levert het op, welke software profiteert daarvan? Zijn er speciale softwarepakketten die jullie hobbymatig draaien, of wellicht voor werk, die echt profijt hebben van zoveel threads?

We hopen met jullie input een test op te zetten waarin we dit soort cpu's het echt moeilijk kunnen maken. En te kijken of dat nou een ander beeld schetst dan een synthetische test als Cinebench. Beloftes kunnen we daarbij niet doen - niet elk stuk software leent zich goed voor benchmarking - maar we stellen alle input zeer op prijs. Heb je suggesties hiervoor? Laat ze dan vooral achter in de reacties.