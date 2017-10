Tweakers Developers Summit 2018: call for proposals

Eerder dit jaar hield Tweakers voor de tweede keer de Developers Summit. Toen hadden de developers onder de community daar ruim vier jaar op moeten wachten, maar de derde editie staat een stuk sneller voor de deur. Op 15 februari 2018 verwelkomt Tweakers weer honderden developers voor de derde Developers Summit, opnieuw in de regio Utrecht.

Dit keer gaan we het programma iets anders insteken. Wat goed beviel, wordt behouden. Wat beter kan, wordt verbeterd. Zo kregen we veel goede feedback op de inspirerende, sterke keynotes en het feit dat alle presentaties een blik op de toekomst wierpen. Dat houden we dus vast en geven we vorm onder het overall thema: 'Coding the future'. Wel gaan we meer richting geven aan de break-outsessies en geven we naast webdevelopment ook andere developmenttypen een plek. Dit doen we door te werken met vijf duidelijke tracks: webdevelopment, appdevelopment, gamedevelopment, agility en security. Ook komen er meer break-outsessies, dus bezoekers hebben straks nog meer te kiezen.

Momenteel zijn we druk bezig met het samenstellen van het programma. Vorig jaar leverde onze call for proposals een aantal sterke, inhoudelijke presentaties op. Daarom gaan we op herhaling. We zijn op zoek naar sprekers die een interessante presentatie willen neerzetten op de Developers Summit 2018 en we vragen jullie ook deze keer graag om hulp. Ben jij een ervaren spreker, wil je graag jouw kennis delen met vierhonderd à vijfhonderd developers en past jouw verhaal binnen een van de bovengenoemde tracks? Vul dan dit formulier in en we nemen snel contact met je op.

Ben je zelf geen begenadigd spreker, maar ken je iemand die wij absoluut op het programma moeten opnemen? Deel het dan vooral in de comments hieronder en wij doen ons best om deze persoon te strikken.

Meer info is te vinden op de pagina voor de Developers Summit 2018.