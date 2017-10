Tweakers opende deuren voor Oktober Testfest. Bekijk nu de video.

Zaterdag 7 oktober was het Kick-off-event voor het Oktober Testfest. Voor het eerst staat bij Tweakers de maand oktober extra in het teken van het testen van producten door gebruikers. Als startsein van dit Oktober Testfest ontvingen we tweehonderd tweakers op ons kantoor.

Dat kantoor zag er anders uit dan we bij Tweakers gewend zijn. Zo werden de bezoekers ontvangen door twee dames in traditionele dirndl, stonden er koude weizenbieren in de koeling en had de catering zich uitgesloofd met warme chocolademelk en koffiebroodjes. Uiteindelijk ging het echter om het testen van producten. Uitgangspunt van het Oktober Testfest is namelijk dat we het (nu al hoge) niveau van de userreviews willen blijven verbeteren. Dat kan alleen als je kennis met elkaar deelt en gewoon lekker aan de slag gaat. Het programma was dan ook zo ingestoken dat de aanwezige tweakers aan het eind van de dag vol enthousiasme en kennis huiswaarts konden keren.

Het programma werd geopend door Foritain, misschien wel de bekendste reviewer uit de community. In een eerlijk en enthousiast verhaal deelde hij zijn tips, tricks, do's & don'ts en spoorde alle bezoekers aan het vooral leuk te maken en van elkaar te leren. Het testen van producten moet wel een fest blijven natuurlijk. Na de keynote van Foritain ging men in kleinere groepjes aan de slag met koelkasten, smartphones en oledtelevisies van LG of monitoren van iiyama. Andere users kregen een rondleiding door het testlab of volgden een workshop productfotografie of schrijven van een review.

Nadat de lunch de de maag goed had gevuld met hotdogs, stond het volgende programmaonderdeel op de planning: een q&a met de Tweakers-redactie. Redacteurs Paul Hulsebosch, Julian Huijbregts en Wout Funnekotter werden flink aan de tand gevoeld en er ontstonden mooie discussies met bevlogen communityleden. Wat ons betreft een programmaonderdeel dat we vaker terug gaan zien. Tijdens de borrel werd het ten slotte nog erg gezellig en keken we met ons allen terug op een geslaagde dag.

Was dan alles helemaal koek en ei? Nee, dat niet. Bij binnenkomst bleek er onder een aantal bezoekers onduidelijkheid te zijn over alle sessies en testpanels waarbij men verwacht werd. Alle begin is moeilijk bleek weer en wij hebben flink ons best moeten doen om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk is dat gelukt en hebben we een mooie dag beleefd.

En nu? Het Oktober Testfest is nog lang niet afgelopen. Alle users die geselecteerd zijn voor de diverse testpanels krijgen hun producten thuisgestuurd en gaan alle opgedane kennis in de praktijk toepassen. Hou de website dan ook goed in de gaten, want aan het eind van de maand verschijnen er heel veel userreviews online.