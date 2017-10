Finetunen van de lay-out en hands-on - Development-iteratie #117

Onze developers hebben iteratie #117 opgeleverd. De focus lag in deze sprint op de implementatie van een nieuwe editor voor het redactionele cms en een nieuwe tool voor het genereren van thumbnails.

Aanpassingen titelfont

Tweakers gebruikt al jaren de Roboto Condensed als lettertype voor paginatitels. Dit lettertype biedt een goede leesbaarheid op beeldschermen met een lage pixeldichtheid en is beschikbaar onder de vrije softwarelicentie van de Apache Foundation. Ook is de Roboto standaard aanwezig op Android-apparaten. Een nadeel is dat er maar twee zwaartes beschikbaar zijn van de versmalde variant. De reguliere variant vonden we wat aan de lichte kant en de dikgedrukte juist te zwaar. We hebben zelf een tussenvariant gemaakt die de koppen net wat dikker aanzet, zodat ze wat meer body hebben en beter leesbaar zijn.

Hero-afbeelding

Daarnaast hebben we een aanpassing gedaan in de weergave van de hero-afbeelding. Voorheen hield de afbeelding op desktops een vaste hoogte aan, waardoor een deel van de afbeelding wegviel aan de linker- en rechterkant als je Tweakers niet fullscreen bekeek op een full-hd-scherm. Nu wordt de afbeelding altijd volledig getoond in de breedte en is de hoogte variabel, afhankelijk van de breedte van de viewport. Voor de redacteuren is het daardoor beter te voorspellen wat er in beeld zal zijn en als gebruiker zie je een vollediger beeld.

Nieuwe editor

Daarnaast werken we aan een nieuwe, en in onze ogen betere, editor voor de redactie: CKEditor. De editor waarmee onze redactie werkt, is al een tijdje aan vervanging toe, ook omdat alle aanpassingen die door de jaren heen zijn gedaan, inmiddels uit een berg tech-debt bestaan. Hiermee voorzien we de redactie dus niet alleen van een nieuwe tool, maar ruimen we ook weer een beetje op.

Hands-on

We hebben regelmatig feedback gekregen over gebruikersreviews waarbij de reviewer eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om een product goed te testen. Als je een product slechts een uurtje mag proberen, geeft dat natuurlijk niet dezelfde ervaring als wanneer je het product twee weken lang dagelijks gebruikt. In het laatste geval kun je tegen situaties aanlopen waaraan je in het eerste uur niet denkt. Voor deze situatie hebben we nu de 'hands-on'-optie voor een gebruikersreview. Wat is daar dan zo anders aan? Omdat we vinden dat de testperiode wel degelijk uitmaakt bij hoe je een product ervaart, laten we de hands-on niet meetellen in de scores die worden gegeven. Je kunt dus geen eindoordeel geven of subcriteria. We hopen dat je zelf de juiste keuze maakt tussen een hands-on en een review.