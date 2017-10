Wie wint de TransIP-vps-actie? Bekijk de video

"We kunnen ons niet voorstellen dat jullie een vps alleen gebruiken als mailserver of om een website te hosten." Met die woorden werd de Tweakers-community half juli uitgedaagd om de origineelste vps-toepassingen te ontwikkelen op een vps van TransIP.

Die uitdaging werd gretig aangenomen en binnen twee weken zat onze mailbox vol met de vetste ideeën. De inzendingen waren zo divers en origineel dat we de grootste moeite hadden om vijftien winnaars te selecteren. Ellenlange discussies en menig nerfgungevecht op Tweakers HQ leidde alleen maar tot meer verdeeldheid. Gelukkig werden we gered door TransIP en mochten we uiteindelijk geen vijftien, maar achttien tweakers blij maken met een jaar lang gratis vps.

Voor vier van deze achttien tweakers hadden we echter nog meer in petto. Users Svenvdvoort, eye2web, lukas_ en linuxontherocks hadden zulke originele toepassingen ontwikkeld, dat ze doorgingen voor de hoofdprijs: een Asus-laptop met HTC Vive. Tijdens een vps-feestje op TransIP HQ mochten zij als ware helden hun toepassingen presenteren voor de camera. Uiteindelijk hebben we één tweaker tot grote winnaar uitgeroepen. In de onderstaande video kun je zien wat deze vier superhelden hadden ontwikkeld en wie de grote winnaar van deze vps-actie is geworden.