Bouw een TransIP-vps-toepassing en win een Asus-laptop met HTC Vive

Laat op een gemiddelde verjaardag het woord vps vallen en iedereen kijkt je raar aan. Gelukkig is dat op Tweakers wel anders. Maar waar gebruiken jullie hem voor? Hebben jullie weleens toepassingen ontwikkeld die écht anders zijn? Die een vps écht op de proef stellen?



We kunnen ons niet voorstellen dat jullie een vps alleen gebruiken als mailserver of om een website te hosten. Samen met TransIP dagen we jullie daarom uit: geen woorden maar daden. Voor welke vindingrijke doeleinden gebruikt de grootste techcommunity van Nederland een vps? Of, voor welke toepassing wil je hem gebruiken? Misschien heb je al jarenlang een wild idee voor een vps, maar nog nooit de tijd vrijgemaakt om dit uit te voeren. Dan is dit jouw moment. Laat het ons weten en maak kans op een Asus Strix-gamelaptop met daarbij een HTC Vive!

Meedoen?

Tot en met 23 juli mogen jullie ideeën of gebouwde toepassingen insturen via transip@tweakers.net. Tweakers beoordeelt in samenwerking met TransIP alle inzendingen op originaliteit en diversiteit, en selecteert vijftien winnaars. Zij krijgen direct na het weekend bericht en gaan aan de slag om hun idee te bouwen op de vps van TransIP. Van de vijftien winnaars worden er drie uitgenodigd voor een video-item en een vps-feestje op het kantoor van TransIP. Daar wordt ook de uiteindelijke winnaar van de hoofdprijs bekendgemaakt.

Prijzen

Om de creativiteit aan te wakkeren stelt TransIP vette prijzen in het vooruitzicht. De vijftien winnaars ontvangen een jaar lang gratis vps van TransIP. Wordt jouw inzending geselecteerd voor de video? Dan word je uitgenodigd voor een gezellig evenement bij TransIP met de nodige games, bier, cola en pizza. De inzender van het allerbeste idee hoort die dag dat hij of zij de winnaar is van de hoofdprijs: de Asus Strix GX501 met HTC Vive.

Voorwaarden actie