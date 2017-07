Tweakers Express Update - Wat wil jij doen in de social wagon?

In deze Tweakers Express-update draait het allemaal om input en prijzen. Samen met jullie gaan we op zoek naar de beste invulling van de social wagon. Daarnaast hebben we wat tickets te verloten en begint de prijzenpot voor de loterij langzaam vorm te krijgen.

Laten we met dat laatste beginnen. Ook dit jaar wordt aan boord een loterij gehouden en de eerste prijs die we bekend kunnen maken, komt van onze partner AOC. Die stelt een 24"-AGON-gamemonitor ter beschikking, met een resolutie van 2560x1440 pixels en een refreshrate van maar liefst 144Hz. Iedereen die meegaat met de Express, maakt hier automatisch kans op.

De social wagon

Ook dit jaar is een van de wagons van de Tweakers Express aangeduid als 'social' wagon. Een plek waar je even kunt bijkomen van alle game-indrukken die je opgedaan hebt in de rest van de trein. We zijn heel benieuwd naar wat jullie het liefst in die wagon zouden zien. Laat het ons dus weten in de poll of zet je suggestie in de comments als jouw keuze er niet bijstaat.

Wat wil jij het liefst zien in de Social-wagon? Poll Bordspellen

Karaoke

Pubquiz

Oudhollandse spelletjes

Silent disco

Anders, ik zet het in de comments



Deals, deals, deals

We hebben een combideal voor wie nog geen Tweakers-abonnement heeft. Voor 109 euro krijg je voor een jaar een Hero-abonnement en een ticket voor de Tweakers Express. Dat is een ticket voor de earlybirdprijs en 55 procent korting op je Hero-abonnement. Ook bij Elite is een combideal te vinden en je kunt de combideal ook via automatische incasso in maandelijkse termijnen betalen. De combideals kun je vinden in de abostore of gewoon via de onderstaande links. Let wel, de combideal is alleen van toepassing bij nieuwe* abonnees.

*=Elite- of Plus-abonnees met een abonnement dat is afgesloten voor 20 februari 2017, komen ook in aanmerking voor deze actie. Stuur een mail naar tweakersexpress@tweakers.net en we zorgen ervoor dat je het Tweakers Express-ticket met korting kunt kopen.

ROG Masters Finale

Dankzij onze hoofdsponsor Asus kunnen we 3 x 2 kaartjes weggeven voor de finale van het ROG Masters-e-sportstoernooi. Deze vindt plaats op 5 augustus tussen 13.00 en 20.00 uur in de studio van ESL Benelux in Haarlem. Er wordt afgetrapt met de DOTA 2-finale, gevolgd door CS:GO. Niet alleen is het natuurlijk veel spannender om de finale in het echt bij te wonen in plaats van via de livestream, ook kun je ter plekke spelen met de nieuwste Asus-producten en hoef je je over drankjes en snacks geen zorgen te maken. Wil jij kans maken op deze exclusieve tickets? Dan moet je het juiste antwoord op de volgende vraag weten: wat is de naam van de eerste Asus ROG-laptop met een Nvidia Max-Q-gpu? Je kunt je antwoord sturen naar tweakersexpress@tweakers.net, onder vermelding van 'Asus ROG Prijsvraag'. Uit alle juiste inzendingen kiezen we een winnaar en die krijgt op maandag 25 juli bericht. Insturen kan tot en met de 24e.