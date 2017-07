Tweakers en HTC zoeken tien testers voor de HTC U11

"De U11 is alles wat je van een high-end telefoon van de fabrikant zou mogen verwachten. Het toestel zit bomvol interessante en goed uitgewerkte functies. De U11 is een allround toestel met veel sterke en weinig echt zwakke punten, en HTC kan mee met de absolute top van de markt". Dat staat in de conclusie van de uitgebreide review van Arnoud Wokke. HTC is heel benieuwd of jullie zijn mening delen. Daarom organiseren we met HTC een U11-testpanel.

Wat vind jij?

Daarbij is de grote vraag: wat vind jij van de U11? HTC stelt tien U11-telefoons ter beschikking voor de tweakerscommunity om te gaan testen. Welke specs zijn voor jou belangrijk, geeft de Edge Sense-knijpfunctie de doorslag of is het toch de nieuwe camera die het belangrijkste voor je is? Of ga je voor het gemak van de HTC Sense-companion, die je de hele dag door ondersteunt met je agenda en afspraken, en je zelfs tijdig waarschuwt om je telefoon op te laden?

Testers gezocht

Of de U11 jouw ideale telefoon is, moet je zelf gaan bepalen. We verwachten dat je het toestel stevig aan de tand voelt om vervolgens je ervaringen in een review te delen. We gaan de leukste review ook op video vastleggen, wie weet met jou in de hoofdrol. Als dank mogen alle testers de U11 na het testen houden. Wil je meedoen? Geef je dan hieronder op in de poll. Wie weet begin jij de zomer goed met een HTC U11!

