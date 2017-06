Door Arnoud Wokke, dinsdag 20 juni 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

Terwijl touchscreens sinds jaar en dag gemeengoed zijn, hebben fabrikanten allerlei manieren bedacht om een scherm van input te voorzien zonder knoppen toe te voegen. Apple kwam bijvoorbeeld met 3D Touch, een drukgevoelig touchscreen. Sony bracht een jaar of vijf geleden de Xperia Sola uit, dat een scherm had met twee aanraakgevoelige lagen om bediening met handschoenen aan mogelijk te maken. Nokia was een van de grote innovators op de smartphonemarkt en vlak voordat Microsoft de telefoontak overnam, werkte de Finse fabrikant aan de McLaren; een telefoon met zowel een drukgevoelig touchscreen als drukgevoelige zijkanten. Het bestaan en de werking van de McLaren zijn nauwelijks geheim. Een blog toonde vorig jaar uitgebreide demo's van de techniek op een prototype uit 2014.

Dat HTC ook deze richting op dacht, bleek vorig jaar. Ontwerper Danelle Vermeulen zette enkele video's op haar eigen site van de Ocean met Sense Touch, een bedieningsmogelijkheid met de randen. Afhankelijk van de context kon dat een launcher zijn of een zoommogelijkheid in de camera. Ocean bleek de codenaam voor het toestel dat nu U11 heet. Van die hele interface met aanraakgevoelige randen heeft maar één functie het gehaald: het openen van een snelkoppeling om een app te starten. Het is duidelijk dat HTC er meer mee in gedachten had.

Intussen is de U11 veel meer dan alleen een knijptelefoon. Het is HTC's belangrijkste toestel voor dit jaar, met onder meer de gloednieuwe Snapdragon 835-soc, een glazen ontwerp zoals dat van de U Ultra, en vernieuwingen aan camera en audio. De U11 moet in de winkels concurreren met onder meer de Sony Xperia XZ Premium, LG G6, Huawei P10 en uiteraard de Samsung Galaxy S8. Kan het toestel deze concurrentie met vertrouwen tegemoet zien?

We hadden graag een videoreview gemaakt van deze telefoon, maar dat bleek niet mogelijk; ons videoteam zat tijdens de reviewperiode in de Verenigde Staten voor gamebeurs E3 en we hadden dus de keuze tussen uitstellen of publiceren zonder video.