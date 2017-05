Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 16 mei 2017 09:09, 15 reacties • Feedback

HTC heeft dinsdag de U11 aangekondigd, een nieuwe high-end smartphone in het assortiment van het Taiwanese bedrijf. De HTC U11 moet zich onderscheiden met 'knijp'-functionaliteit: door aan de zijkant te knijpen zijn functies op te roepen en te activeren.

De knijpfunctie, die HTC Edge Sense noemt, werkt via druksensoren in de zijkanten van het toestel. Door hier iets te drukken bij het vastgrijpen, zijn apps te starten en bijvoorbeeld de Google Assistent op te roepen. Naast de Google Assistent zijn HTC's eigen Sense Companion- en Amazons Alexa-assistent aanwezig.

De HTC U11 is een 5,5"-toestel met resolutie van 2560x1440 pixels, waarmee de smartphone iets groter is dan de HTC 10. HTC heeft zowel de voor- als de achterkant voorzien van Gorilla Glass. Het toestel voldoet aan de ip67-classificatie en daarmee stofdicht en een halfuur waterbestendig tot een meter diep.

De camer van de HTC U11 is een 12-megapixelmodel met 1,4μm grote pixels en een diafragma van f/1.7. Volgens de fabrikant behaalt de camera een score van 90 bij de DxOMark Mobile-benchmark, iets meer dan de vorige lijstaanvoerder, de Google Pixel. De frontcamera heeft een 16-megapixelsensor. De smartphone beschikt over 4GB ram en 64GB ufs 2.1-opslag en de accucapaciteit is 3000mAh. De processor is de Snapdragon 835 van Qualcomm.

De HTC U11 beschikt niet over een 3,5mm-connector voor hoofdtelefoons. De fabrikant levert een usb-c-adapter mee. Verder beschikt de smartphone over speakers met een tweeter aan de bovenkant en een woofer onderop.

e HTC U11 is vanaf de week van 29 mei beschikbaar in de kleuren wit, blauw, zwart en zilver. De adviesprijs bedraagt 749 euro. Tweakers heeft een preview van de HTC U11 gepubliceerd: HTC U11 Preview - Innovatie is terug met knappe knijptelefoon.