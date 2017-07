HTC 10-toetsenbord start met tonen advertenties - update

HTC lijkt het standaardtoetsenbord op de smartphone HTC 10 te hebben voorzien van advertenties. Meldingen van gebruikers over spontaan verschijnende advertenties boven het toetsenbord verschenen dit weekend online.

Onder meer op GoT meldden gebruikers dat hun standaardtoetsenbord op de HTC 10 ineens begonnen is met het vertonen van advertenties. Die verschijnen boven het toetsenbord en zijn afkomstig van Google Adwords. Het tonen van advertenties lijkt dit weekend te zijn gestart, gezien de meldingen die online zijn verschenen van HTC 10-gebruikers.

Onduidelijk is nog waarom de advertenties spontaan zijn verschenen bij het HTC-toetsenbord; de fabrikant zelf heeft hier nog niets over losgelaten. Ook is niet bekend of de advertenties zijn gebaseerd op het typgedrag van de gebruiker. Het lijkt vooralsnog niet mogelijk om de advertenties te verwijderen, al is het wel mogelijk om over te stappen naar een ander toetsenbord.

Update, maandag: HTC claimt dat het gaat om een fout en het bedrijf werkt eraan om de advertenties zo snel mogelijk te verwijderen. HTC maakt gebruik van de software van Touchpal, een toetsenbord van een derde bedrijf. De fabrikant raadt voor de fout eruit is updates van het toetsenbord te verwijderen, waardoor advertenties ook niet meer verschijnen.

Afbeelding door Reddit-gebruiker Azirack.