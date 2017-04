Door Arnoud Wokke, vrijdag 14 april 2017 07:43, 21 reacties • Feedback

HTC heeft zijn smartphone One X10 gepresenteerd. Het gaat om de eerste smartphone van de fabrikant met een accu van 4000mAh. Het is een metalen midrange-telefoon met MediaTek Helio P10-soc.

De One X10 moet vrijdag verschijnen bij providers en retailers in Rusland en HTC heeft in dat land ook de productpagina online gezet. De midrange-telefoon heeft ruimte voor twee nanosimkaarten. Bovendien kunnen gebruikers de opslag van 32GB uitbreiden met een microsd-kaart. Of de telefoon drie slots heeft of dat gebruikers moeten kiezen tussen een tweede simkaart of sd-kaart, is nog niet duidelijk.

De telefoon draait op een MediaTek Helio P10, een octacore met acht Cortex A53-kernen op maximaal 2GHz en een ARM Mali T680MP2-gpu. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant in plaats van de voorkant. Dat had ruimte kunnen scheppen voor stereo-speakers op de voorkant zoals de HTC One M7, M8 en M9, maar in plaats daarvan heeft de X10 de BoomSound-setup van de HTC 10, met een speaker aan de onderkant en tweeter boven het scherm.

De Android-smartphone heeft een 16-megapixelcamera met een sensor die 1µm grote pixels heeft. De frontcamera heeft een beeldhoek van 86 graden en een 8-megapixelsensor. Het toestel heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en is 15,3x7,6cm groot, bij een dikte van 8,3mm. De ondersteunde frequentiebanden zorgen ervoor dat het toestel ook zou werken op 4g-frequenties in de Benelux. HTC heeft tot nu toe niets bekendgemaakt over een release buiten Rusland.