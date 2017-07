Nederlandse maker van app voor lockscreen-reclame haalt half miljoen euro op

De in Amsterdam gevestigde start-up Pabbl heeft een half miljoen euro opgehaald voor de ontwikkeling van een Android-app die het mogelijk maakt om advertenties op het lockscreen te plaatsen. Gebruikers kunnen met het ontgrendelen punten verzamelen voor kortingen.

De investering is afkomstig van private investeerders en is bedoeld voor de doorontwikkeling van de app. Pabbl is een in Java gebouwde Android-app die reclame plaatst op het vergrendelscherm van een smartphone; zodra gebruikers het scherm ontgrendelen worden er punten verdiend die uiteindelijk leiden tot kortingen of gratis producten, die in de winkel van Pabbl kunnen worden aangeschaft. Gebruikers kunnen kortingsvouchers aanschaffen, zoals Google Play Cards. Gebruikers die de app delen met anderen, kunnen nog sneller punten verzamelen. Gebruikers moeten in Pabbl een profiel aanmaken met een aantal basisgegevens, waardoor advertenties relevant zijn voor de desbetreffende gebruiker.

Omdat het lockscreen op het gehele scherm van een smartphone zichtbaar is, biedt het volgens Jeroen Malotaux en Bas Gerritsen, de oprichters van Pabbl, een unieke mogelijkheid om persoonlijke advertenties te tonen. Volgens mede-oprichter Malotaux komt dat ook "doordat de gemiddelde smartphone-gebruiker zijn telefoon ruim 150 keer per dag ontgrendelt en dus is het vergrendelscherm het meest bekeken scherm op de smartphone". Volgens de oprichters hebben advertenties op het lockscreen zich al ruimschoots bewezen op de Aziatische en Amerikaanse markt, waar dit concept al zou worden gebruikt door zo'n twintig miljoen smartphonebezitters. De makers zeggen het concept onder Nederlandse jongeren te hebben getest en bij hen zou het op waardering kunnen rekenen.

Pabbl is gratis te downloaden in de Google Play-store en is volgens de makers als zo'n 25.000 keer gedownload. De app krijgt van gebruikers in de Google Play-store overwegend positieve recensies. Enkele gebruikers klagen wel over het feit dat het vrij lang kan duren voordat je als gebruiker daadwerkelijk een kortingsvoucher of een product bij elkaar hebt gespaard. Een gebruiker meldt dat een aankoop ter waarde van 15 euro erg lang kan duren; er waren 14.400 punten voor nodig en voor ontgrendelen krijg je steeds twee punten. Meerdere gebruikers melden dat de prijzen van bepaalde producten ineens kunnen stijgen, waardoor gebruikers toch weer langer moeten sparen. Ook zijn er meerdere gebruikers die klagen over een te weinig gevarieerd aanbod aan bonnen en producten. Wel zijn gebruikers erover te spreken dat de advertenties vrij goed op de persoonlijke voorkeuren gericht zijn.