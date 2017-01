Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 21:13, 15 reacties • Feedback

Microsoft test met een bta van Cortana voor Android een functie om de digitale assistent te laten werken op het lockscreen. De app zet een snelkoppeling op elk lockscreen en een veeg naar links of rechts opent een scherm om zaken te vragen of te bekijken.

De functie zal ergens in de komende weken voor het publiek toegankelijk zijn, meldt MSPoweruser. Het zit momenteel in de bèta van de applicatie voor Android-telefoons. Bij het opstarten na de update vraagt Cortana of de gebruiker de functie om op het lockscreen te functioneren wil inschakelen.

Het is niet nodig een nieuw lockscreen te installeren om de digitale assistent te gebruiken zonder de telefoon te ontgrendelen. Cortana werkt via een snelkoppeling op het lockscreen die via een veeg naar links of rechts de app activeert. Daarna komen meldingen tevoorschijn en kunnen gebruikers vragen stellen.

Daarbij is het wel mogelijk om bij alle data te komen die Cortana weet van de gebruiker zonder de smartphone te hoeven ontgrendelen, waardoor ook ongeautoriseerde gebruikers bij data op de telefoon kunnen.

Cortana kwam in december 2015 uit voor iOS en Android. Microsofts digitale assistent werkt niet in het Nederlands en het is onbekend wanneer dat wel zal gebeuren. De functie kwam voor het eerst beschikbaar in Windows Phone 8.1, dat Microsoft in april 2014 presenteerde en werkt inmiddels op Windows 10, Windows 10 Mobile, Xbox, iOS en Android.