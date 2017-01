Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 07:37, 29 reacties • Feedback

De Android-versie van Super Mario Run komt uit in maart. Sinds eind vorig jaar kunnen ge´nteresseerden zich al registreren om een seintje te krijgen wanneer de game uitkomt, maar nu heeft Nintendo ook de releasemaand bekendgemaakt.

Een precieze datum is niet bekendgemaakt, maar de levering van Super Mario Run op Android begint in maart, zegt Nintendo Japan op Twitter. De game staat al vermeldt in de Play Store, maar is nog niet te downloaden. Gebruikers kunnen wel op een knop klikken om zich te registreren voor een melding wanneer de game uitkomt.

Het is nog niet bekend wat de in-app-aankopen in de game gaan kosten. Op iOS is het spel gratis, maar moet er 9,99 euro betaald worden om alle inhoud te kunnen spelen. Vermoedelijk is dat op Android hetzelfde, maar de prijs kan afwijken.

Halverwege december kawm Super Mario Run uit op iOS. Het spel heeft drie verschillende speltypes: er is een singleplayermodus met de naam World Tour, een Toad Rally-modus om de scores van anderen proberen te verbeteren en Kingdom Builder, waarbij de speler items kan vrijspelen om een eigen koninkrijk te bouwen.