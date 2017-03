Door Bauke Schievink, zaterdag 18 maart 2017 09:21, 5 reacties • Feedback

Nintendo heeft te kennen gegeven dat het de Android-versie van Super Mario Run op 23 maart uitbrengt. De release valt samen met het uitbrengen van versie 2.0 van de game, waarmee een aantal nieuwe speelbare karakters beschikbaar komen.

De komst van Super Mario Run voor Android werd bekendgemaakt op de Twitter-pagina van de Amerikaanse tak van Nintendo. Er was al een pagina aangemaakt in de Play Store; daar kunnen geïnteresseerden zich registreren. Het is aannemelijk dat Nintendo de Android-versie op 23 maart meteen wereldwijd uitbrengt, al heeft het bedrijf dit nog niet bevestigd.

Vergelijkbaar met de iOS-versie kunnen gamers de eerste drie levels gratis spelen. Daarna moet er betaald worden om toegang tot de rest van de levels te krijgen; voor de iOS-versie ligt dit bedrag op 10 euro, en het is aannemelijk dat de Android-versie een gelijkwaardige prijs krijgt, al heeft Nintendo hier nog niets over bekendgemaakt.

Bij de komst van Super Mario Run voor Android komt ook versie 2.0 van de game beschikbaar. Nieuw is onder andere dat er extra speelbare karakters bijkomen, en dat spelers van de gratis versie toegang kunnen krijgen tot een extra level. Nu zijn alleen nog de eerste drie levels gratis te spelen, maar wie een van Bowser's challenges succesvol uitvoert, kan toegang krijgen tot World 1-4.

Nintendo had al aangekondigd dat Super Mario Run voor Android in maart uit zou komen, maar een precieze releasedatum was nog niet bekendgemaakt. De versie voor Android kwam in december uit.