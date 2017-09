Nintendo voegt nieuwe wereld toe aan Super Mario Run

Nintendo brengt op 29 september een grote update uit voor Super Mario Run. De update voegt een nieuwe wereld en een nieuwe spelmodus toe. Ook wordt het mogelijk om als prinses Daisy te spelen.

Een aankondiging van de update is verschenen in de App Store voor iOS-apparaten. De nieuwe wereld bestaat uit negen nieuwe levels met nieuwe vijanden, meer muntjes om te vinden en nieuwe spelelementen. De wereld kan pas gespeeld worden wanneer de speler wereld 1 tot en met 6 heeft uitgespeeld.

Nintendo voegt ook een nieuwe spelmodus toe. In deze Remix 10-modus moeten spelers tien fragmenten van bestaande levels in rap tempo achter elkaar uitspelen. In deze levels kunnen de spelers medailles en andere items verzamelen, waarmee het mogelijk wordt om prinses Daisy te redden en het spel als haar te spelen. Daisy heeft de unieke mogelijkheid om dubbel te springen.

Een andere kleine aanpassing die Nintendo aan het spel toevoegt, is dat wanneer de speler zijn eigen muziek op de achtergrond draait, de spelfiguurtjes een hoofdtelefoon gaan dragen. De update is vanaf 29 september beschikbaar en Nintendo geeft vanaf dan twee weken lang vijftig procent korting op de aanschaf van het volledige spel.

Super Mario Run is in december 2016 voor iOS uitgekomen en verscheen in maart ook voor Android. De drie levels van de eerste wereld kunnen gratis gespeeld worden, waarna de speler voor 9,99 euro een upgrade kon uitvoeren naar de volledige versie van het spel. Deze prijs is inmiddels veranderd naar 10,99 euro, al wordt dit tijdens de kortingsperiode verlaagd naar 5,49 euro. Tweakers heeft een review van het spel gepubliceerd.