Overheid richt centrum op om bedrijven over digitale veiligheid te informeren

De rijksoverheid gaat een kenniscentrum starten om samen met ondernemers te werken aan oplossingen met betrekking tot digitale veiligheid. Het zogenaamde Digital Trust Centre gaat in 2018 van start.

Het centrum moet dienen als een adviespunt voor bedrijven die zich willen informeren over actuele informatie over risico's en adviezen willen krijgen over digitale veiligheid, meldt de overheid in een nieuwsbericht. De redenering achter de oprichting is dat, om goed gebruik te kunnen maken van de potentie van een digitale economie, ondernemers weerbaar moeten zijn voor de bijbehorende risico's en voldoende moeten investeren in beveiliging.

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, kondigde zaterdag het initiatief aan. "Nederland heeft een succesvolle ict-sector, maar kennis van en investeringen in cybersecurity blijken bij bedrijven in andere sectoren nog onvoldoende," vertelt hij.

Volgens de rijksoverheid liggen er in de digitale sector nog kansen op economische groei, met stijgende omzet van webwinkels en buitenlandse ict-bedrijven die zich in Nederland vestigen. Verder zou de internationale concurrentiepositie van Nederland nog kunnen worden uitgebreid op het gebied van Internet of Things, big data en cybersecurity.